Niega Johnny Depp actitudes violentas

Finalmente el actor subió al estrado este martes en su juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard

Johnny Depp finalmente subió al estrado este martes en su juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard, y dijo que estaba concentrado en “limpiar su imagen” respecto a las acusaciones en su contra en materia de violencia doméstica.

“La verdad es lo único que me interesa. Las mentiras no te llevarán a ninguna parte, pero las mentiras se basan en mentiras y generan más mentiras”, dijo Depp. “Estoy obsesionado con la verdad”.

Al ser interrogado por su propio abogado, el nominado al Óscar negó haber sido violento con Heard o con cualquier otra mujer en su vida.

“Hubo discusiones, cosas por el estilo, pero nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna forma. Nunca le he pegado a una mujer en mi vida”, puntualizó, bajo juramento

La actriz lo acusó de golpearla, asfixiarla y patearla en varias ocasiones a lo largo de su relación. También dijo que Depp una vez la agredió sexualmente durante una pelea en Australia, en 2015.

Durante su declaración bajo juramente ante el jurado este martes, el protagonista de la saga Piratas del Caribe dijo que los primeros años de relación con Heard “fueron demasiado buenos para ser verdad”.

“La señora Heard era una mujer atenta, cariñosa, inteligente, bondadosa, divertida, comprensible. Teníamos muchas cosas en común, cosas como música y literatura. Por ese primer año o año y medio (de matrimonio), todo fue increíble”, reconoció Depp.

“Sin embargo, hubo cosas que se quedaron en mi cabeza, que noté que podían convertirse en un dilema en algún momento. Por ejemplo, cuando trabajaba mucho y regresaba tarde a casa después de trabajar, ella me sentaba en el sofá, me daba una copa de vino, me quitaba mis botas… Nunca había experimentado eso antes en mi vida, y se volvió constante, en nuestra rutina”.

En diciembre de 2018, Heard publicó un artículo de opinión en el Washington Post en el que aludía a sus acusaciones anteriores, aunque no identificó a Depp directamente por su nombre. Ante esto, Johnny la demandó por 50 millones de dólares.

“Sentí que era mi responsabilidad defenderme no solo por mí mismo en ese caso, sino también por mis hijos”, testificó Depp. “Pensé que era diabólico que mis hijos tuvieran que ir a la escuela y que sus amigos se les acercaran con la infame portada de la revista People con la señora Heard con un moretón en la cara”.

Dentro de su declaración, el también músico dijo que las acusaciones en su contra eran “bastante atroces e inquietantes” y no se basaban “en ningún tipo de verdad”. Asimismo, recordó el abuso físico que soportó a manos de su madre cuando era niño en Kentucky, diciendo que ella le arrojaba cosas y lo golpeaba con un zapato de tacón. Además, habló sobre su amor por el cine y cómo decidió dedicarse a la actuación.

Se espera que el testimonio de Depp continúe este miércoles. El juicio está programado para culminar hasta finales de mayo; Heard también tendrá la oportunidad de testificar en su defensa.