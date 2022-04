Matan a una mujer a balazos en Acapulco

Se trata de la señora Rosa de la Cruz Sandoval, quien era maestra jubilada y que tenía un local donde se dedicaba a la venta de ropa

La hermana del ex Vocero de los padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Felipe de la Cruz, murió este jueves después de que fue herida de bala cuando vendía ropa en la colonia de Ciudad Renacimiento, en la zona suburbana de Acapulco.

Algunas versiones extraoficiales indican que la profesora estaba en su local llegó un individuo armado y le disparó en tres ocasiones.

Este jueves Rosa de la Cruz, falleció en el Hospital General Donato G. Alarcón, ubicado en la colonia Ciudad Renacimiento.

Don Felipe de la Cruz, exigió a las autoridades que hagan justicia y que ya se detengan los crímenes que ocurren a diario en Acapulco.

“Espero que la Fiscalía haga su trabajo, investigue a fondo y de con los criminales para que estos crímenes no se sigan cometiendo, justicia es el grito que me sale de lo más profundo de mi corazón”, escribió en su cuenta de Facebook.

Los restos de Rosa de la Cruz, serán sepultados en un panteón de Michoacán, dijo su hermano.

En entrevista telefónica, don Felipe, dijo que Rosa tenía buena relación con los comerciantes.

“Ella era una maestra jubilada a nadie le hacía algún daño”, expresó.

Don Felipe dice que es grave que en Acapulco la violencia que se vive la gente lo tome con normalidad.

“A nosotros las autoridades no nos han dicho nada”. Una muerta más y no pasa nada, y eso es lo que desespera por lo menos a nosotros como familia, dijo.

Señaló que de nada sirve que en Acapulco haya operativos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Marina, si la violencia no para porque no previenen el delito, los crímenes.

“Diario, diario hay muertos en Acapulco”, afirmó.

La colonia Ciudad Renacimiento donde fue balaeda la hermana del ex Vocero de los 43 está cerca de la comunidad de La Sabana donde este jueves en la mañana fueron hallados cinco hombres asesinados en la cajuela de un automóvil.