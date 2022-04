Marchan profesores del Conalep a la JLCA

Los sindicalizados tienen programado el estallaminero de huelga el próximo 2 de mayo

Un grupo de 200 maestros agremiados al sindicato del Conalep marcharon ayer hacia la Junta de Conciliación en el Centro de Gobierno para exigir a las autoridades propuestas serias en las negociaciones del proceso de revisión salarial a fin de llegar a acuerdos y evitar el estallamiento de huelga el próximo 2 de mayo.

Poco antes de las 10 de la mañana los más de sindicalizados armados con pancartas y carteles salieron en caravana por el bulevar Luis Encinas, y posteriormente tomaron por la calle Rosales rumbo al centro histórico de la ciudad, para asistir a una audiencia con las autoridades del colegio en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Ramona Risk Fontes, secretaria general del Sintaceptes, dijo que el motivo de la marcha fue para exigir solución a las demandas del pliego petitorio en esta revisión contractual.

“Hemos seguido todos los procedimientos legales, normativos y la autoridad no escucha, no atiende, no resuelve y es lo que estamos pidiendo aquí todos los agremiados, porque el colegio dice mentiras, que estamos negociando y yo quiero saber que estamos negociando porque no soy testigo de nada de ello”, manifestó.

Risk Fontes señaló que de no haber una propuesta sería romperán las pláticas y se irán directo a huelga.

“A menos que ahorita haya una estrategia clara, precisa, respetuosa, pero si desde ahorita me están cerrando la puerta a la audiencia en la Junta de Conciliación, pero ¿por qué no salen y atienden a la gente?… somos el pueblo, necesitamos respuestas, no s forma esta de cerrar los recintos, las audiencias son públicas”, dijo.

Recordó que están solicitando un aumento salarial del 20 por ciento y un 10 por ciento a prestaciones, pero el ofrecimiento del colegio es de 3.5 por ciento directo al salario y el 1.5 por ciento a material didáctico.