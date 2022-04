Lucha Marta Guzmán contra el cáncer

La conductora dijo que afortunadamente los tratamientos han respondido con éxito, sin embargo, los efectos secundarios no han sido fáciles de sobrellevar

El pasado mes de noviembre, la conductora Marta Guzmán reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que se sometió a distintos tratamientos.

Afortunadamente, ha respondido con éxito, sin embargo, los efectos secundarios no han sido fáciles de sobrellevar, sin embargo, se mantiene positiva y no se dará por vencida.

Para compartir lo complicado que ha sido el proceso, Marta Guzmán reveló su primera fotografía sin cabello debido a las quimioterapias. La comunicadora expresó que, al final, era un proceso que debía asimilar. Asimismo, detalló que ya se ha acostumbrado a su nuevo aspecto y está lista para compartirlo con el mundo.

“Sé que sólo es pelo y, aunque no es lo más importante, es importante. Me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste”, compartió en su publicación.

Asimismo, Marta reveló que fueron sus hijos los que le pidieron cortarle el cabello, así que formaron un gran equipo para conseguirlo. Además, detalló que sí recurre a las pelucas oncológicas, sin embargo, verse con la cabeza completamente rapada recuerda el camino hacia su recuperación.

“Así me veo sin mi peluca, ya me he ido acostumbrando y me recuerda que estoy pasando por un proceso de sanación y cada síntoma, llagas en la piel, uñas amoratadas, lengua sensible y blanca, ojos llorosos, cansancio, bochornos, mareos y todo los achaques que pueda sentir, van pasando para que jamás vuelva a regresar el cáncer de mama”, expresó.

Finalmente, la conductora aconsejó a todas las mujeres hacerse

autoexploración, mastografías y ultrasonidos para detectar cualquier anomalía a tiempo.

Mi historia sería otra si no hubiera detectado el cáncer de mama a tiempo”, finalizó.

Marta Guzmán es toda una inspiración y muestra su lucha con el orgullo que se merece.