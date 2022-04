Llaman autoridades de Salud a mantener hogares limpios contra Rickettsia

Ante presencia de dolor de cabeza, fiebre y dolor de cuerpo se debe sospechar de la enfermedad si se ha tenido contacto con garrapatas, advierte

La Secretaría de Salud de Sonora (SS), a través de la Dirección de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, hizo el llamado a la población a intensificar las medidas de limpieza en interiores y exteriores de los hogares, así como del cuidado de las mascotas para evitar la proliferación de garrapatas.

La dependencia estatal recalcó que la sintomatología inicial del padecimiento puede confundirse con otras enfermedades, por ello es importante que ante los síntomas de dolor de cabeza, fiebre y dolor de cuerpo se mencionen al médico de la consulta si en los perros o en la vivienda se presentan garrapatas, o si se ha estado en contacto con este parásito en los últimos siete días.

Mencionó que la rickettsia es mortal si no se atiende a tiempo, y también puede ocasionar la amputación de miembros del cuerpo si no se da el tratamiento indicado; el lapso en que se agrava un paciente con rickettsia es de 3 a 4 días, por lo que ante la presencia de síntomas se debe acudir inmediatamente a consulta médica, reiteró.

Otro aspecto muy importante es la higiene del hogar y de las mascotas, lo cual es responsabilidad del propietario de la vivienda; la Secretaría de Salud solo acude a coadyuvar en las medidas de contención ante un caso probable de fiebre manchada.

Para concluir, la dependencia de salud compartió que la fumigación de los hogares debe ser una actividad programada por la familia para el control de plagas y enfermedades en el hogar. Y recordó que no es necesario tener perros en un domicilio para tener garrapatas en el hogar.