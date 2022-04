Liberan a ex auxiliar de Cruz Azul

Óscar Joaquín Velázquez Elvira, ex auxiliar del entrenador de Cruz Azul, Juan Reynoso, era señalado como parte de una organización criminal que lavó más de seis mil millones de pesos

Un juez federal liberó la noche de este lunes a Óscar Joaquín Velázquez Elvira, ex auxiliar del entrenador de Cruz Azul, Juan Reynoso, al estimar que no hay datos de prueba suficientes para presumir que es parte de una organización criminal que lavó más de seis mil millones de pesos.

El juez de control Iván Zeferín Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, determinó la noche de este lunes no vincular a proceso a Velázquez por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, informaron funcionarios judiciales.

La Fiscalía General de la República imputó al ex auxiliar técnico de participar en una red de empresas “fachada” que de 2013 a diciembre de 2018 realizaron operaciones simuladas por más de 6 mil millones de pesos, a través de diversas instituciones bancarias.

A esta investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se le identifica como “Los Altos de Jalisco”.

En lo particular, le atribuyeron haber suscrito ante un notario público de Puebla las actas constitutivas de las empresas de papel que habrían triangulado y blanqueado los fondos de origen ilícito, a través de un lustro.

Pero en la audiencia de este lunes, el juez Zeferín estimó que en la época en que se constituyeron las personas morales que lavaron los recursos, Velázquez radicaba y trabajaba en Estados Unidos, por lo que sería imposible que estuviera en Puebla firmando los documentos notariales.

El juzgador, sin embargo, estableció que sí están acreditados los hechos delictivos, es decir, que sí hay elementos para suponer que existe la estructura de lavado expuesta por la FGR, sin embargo, no había forma de vincular a ella a Velázquez por estar en el extranjero.

Tras el fallo, el imputado abandonó esta noche el Penal Federal del Altiplano, donde estuvo internado desde el pasado martes.

De acuerdo con autoridades federales, la FGR presentará un recurso de apelación contra la liberación de Velázquez y valora interponer una queja contra el juez ante el Consejo de la Judicatura Federal.

El ex ayudante del timonel peruano fue bajado el martes del camión del equipo, cuando apenas salía hacia el Estadio Azteca, donde Cruz Azul disputó la vuelta de Semifinales de la Concachampions ante Pumas.

El club de La Noria decidió cortar el vínculo con el auxiliar de Reynoso y, tras su aprehensión, se mostró dispuesto a colaborar con la investigación para deslindar responsabilidades.

Velázquez también fue auxiliar técnico en Toluca, con Hernán Cristante, del Apertura 2016 al Clausura 2019; así como de Reynoso en el Puebla, entre el Apertura 2019 y el Apertura 2020.