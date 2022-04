Justifican demanda de ex concesionarios del transporte

Exigen el pago de la rentabilidad de las unidades

A más de tres años de la requisa de camiones a concesionarios del transporte urbano de Hermosillo por parte del gobierno del estado, es legal y justo que se les pague la rentabilidad de las unidades, por ser su medio de vida, consideró Alfonso López Villa.

El representante de los Vigilantes del Transporte en Hermosillo se mostró a favor de que se haya requisado el servicio de transporte en la capital del estado, ya que no se estaba otorgando correctamente al usuario, sin embargo, por Ley se debe indemnizar a quienes les confiscaron los camiones, en este caso, los ex concesionarios.

López Villa recordó que el servicio de transporte urbano tenía una calificación reprobatoria y luego de que se requisó en octubre del 2018, brincó la calidad del servicio hasta 7.4, aunque actualmente esté igual que en el pasado, pero en las condiciones de la licitación señala que se les va indemnizar como establece la Ley

“Entonces ahorita están peleando porque se les pague lo que se les requisó, lo que son activos y todo lo que hayan invertido ellos, lo cual es totalmente legal y justo, porque si le estás quitando a alguién algo y te quedas con lo que le estás quitando y no le pagas, pues, ahí sí hay un problema, pero en la cuestión del servicio y la requisa, ellos definitivamente no estaban dando un buen servicio pero si es legal que se arregle la situación de los activos que les quitaron”, expresó.

El pasado 9 de marzo los concesionarios volvieron a instalar el plantón que habían suspendido en febrero en Palacio de Gobierno, luego de incumplir las autoridades estatales con el pago de rentabilidad de sus unidades o permitirles volver a trabajar, como se acordó en aquella ocasión.

Antes, el 30 de enero se les dejó de pagar la rentabilidad de los camiones a los más de 400 ex concesionarios de Hermosillo, misma que se les debe otorgar puntualmente como está estipulado en un decreto vigente, y que las autoridades han incumplido con el argumento de que no hay recursos para ello.

En dos ocasiones los ex concesionarios han bloqueado la circulación en el cruce de las calles Rosales y Serdán como medida de presión para que les paguen lo que se les adeuda o les devuelvan sus concesiones para trabajarlas.