Investigan fallecimiento de mujer en Villa del Real

La fémina, de 57 años, al parecer padecía de vértigo y osteoporosis, por lo que las causas de su muerte serán determinadas por la autopsia, informó la Fiscalía General de Justicia

Una mujer fue hallada sin vida durante la mañana de ayer en un domicilio de la colonia Villa del Real, cuyo hecho es investigado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, cuyos criminólogos realizarán la autopsia para determinar las causas del deceso.

El hallazgo del cadáver sucedió alrededor de las 11:26 horas, en un inmueble ubicado en avenida Villa Gorrión, y estuvo a cargo de una hermana de la víctima, quien tras no poder comunicarse con ella acudió a donde vivía y la encontró sin vida, con aparentes huellas de violencia.

La notificación provocó la activación del Código Rojo y agentes de diversas corporaciones policiacas se abocaron al lugar.

En el sitio se entrevistaron con la reportante, quien los condujo hasta una de las recámaras de la casa, donde ubicaron a la víctima, de 57 años, a la cual a simple vista se le apreciaban signos de violencia en el rostro y raspones en las extremidades inferiores, aunque al parecer fueron resultado de una caída, ya que sufría vértigo y osteoporosis.

La zona fue acordonada por oficiales de la Policía Municipal y posteriormente arribó personal del Departamento de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para procesar la escena.

Ausencia laboral alertó sobre el homicidio

La persona que fue encontrada sin vida no se presentó en su centro de trabajo el pasado martes, ya que se reportó enferma y al no acudir ayer, sus jefes le marcaron a su teléfono celular y no contestó.

La situación causó extrañeza por lo cual decidieron llamar a una hermana de la trabajadora, a quien narraron la ausencia de la empleada, por lo que la consanguínea acudió al domicilio, del cual posee llaves, y al llamarla nadie le respondió, por lo que al revisar, la encontró en su cama, ya sin signos vitales.

El inmueble fue inspeccionado por los oficiales y no se detectaron signos de violencia en puertas y ventanas.

Un agente del Ministerio Público del Fuero Común especializado en homicidios, feminicidios y lesiones graves dolosas inició la integración de la averiguación previa.

También ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de las pruebas periciales de ley, que revelarán la causa de muerte.