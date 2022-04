Instalará la FGJE laboratorio móvil en Navojoa

La cita es en la Unidad Deportiva durante el día viernes 22 de abril del año en curso, con horario de 9:00 a 17:00 horas

Nuevamente personal de la Fiscalía General de Justicia (Fgje) participará en la Feria de Servicios por la Transformación que habrá de realizarse en Navojoa, donde ofrecerá sus servicios gratuitos y, como parte del apoyo a los Colectivos de Búsqueda del Estado, instalará el Laboratorio Móvil Itinerante para realizar la toma de muestra de perfiles genéticos (ADN), de manera confidencial, a familiares directos de personas desaparecidas.

Este servicio forma parte del programa “Ayúdanos a Identificarles” que tiene como objetivo la toma de muestras de perfiles genéticos de ADN de al menos 2 familiares directos de víctimas que han desaparecido, están extraviadas o no localizadas y pueden solicitarlo presentándose con una identificación oficial al ser madre, padre, hermanas, hermanos, medios hermanos y medias hermanas de la persona no localizada, tengan o no denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Justicia de Sonora.

Adicionalmente a la toma confidencial de muestras de ADN, la FGJE Sonora ofrecerá otros servicios de forma gratuita como: emisión de cartas de no antecedentes penales, asesoría jurídica para víctimas de todo tipo de delitos, asesoría psicológica y orientación jurídica a víctimas de delito, seguimiento a carpetas de investigación, seguimiento a procesos penales, seguimiento a posibles inconformidades por la atención que en el pasado hayan recibido en la FGJE Sonora y canalización y verificación de conclusión de todos los servicios que se ofrecen.

La cita es en la Unidad Deportiva de Navojoa, ubicada en calle Jalisco y C. Martín E. Bouvet Arvizu, durante el día viernes 22 de abril del año en curso, en horario de 9:00 a 17:00 horas.