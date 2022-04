Inicia celebración de ritual de Semana Santa entre la población católica

Con la celebración del Domingo de Ramos, que conmemora la entrada de Jesucristo a Jerusalén se dio inicio a la festividad

Con el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, inició la celebración de la Semana Santa, que para la iglesia católica es la más importante y principal del año, al recordar que Cristo padeció, murió y resucitó por nosotros, dijo el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal.

En la Catedral de Hermosillo, de Nuestra Señora de la Asunción, al igual que en todas las iglesias y templos que se celebró misa ayer, se bendijo la palma que se distribuyó entre los asistentes, generalmente la palma se transforma en una cruz que es colocada en los accesos de las viviendas como puertas y ventanas.

“Las palmas simbolizan el triunfo, la victoria de Jesús sobre la muerte, al resucitar entre los muertos”, abundó monseñor.

La Semana Santa es un período muy importante, porque se acompaña al señor en los misterios de vida, que dio su vida por nosotros, su pasión, muerte, sepultura y gloriosa resurrección”, añadió Rendón Leal.

Comentó que muchas personas salen de vacaciones durante este período, pero siempre hay que recordar el sentido de la Semana Santa en donde quiera que se encuentre.

“Sin duda se necesita un descanso, de unos días de vacaciones, pero mi exhortación es que donde quiera que nos encontremos debe de haber un templo, una iglesia donde podamos asistir para escuchar la palabra de Dios, no olvidemos que la Semana Santa es tiempo de oración, reflexión y de convivencia familiar”, reiteró el representante de la iglesia católica.

Cancelan viacrucis en el Cerro de la Campana

Por tercer año consecutivo no se realizará el tradicional viacrucis en el Cerro de la Campana, pero en todas las parroquias se organizará de manera más sencilla, dijo el arzobispo de Hermosillo.

Aclaró que un año antes de la pandemia por Covid-19 no se realizó por una situación particular y después con las restricciones sanitarias ya no se organizó.

“Quisiéramos volver a esos años de viacrucis en el Cerro de la Campana con procesiones multitudinarias, todavía no es el momento, pero este Viernes Santo en todos los templos se desarrolla ya sea al interior o al exterior, o bien, en las calles aledañas”, puntualizó.