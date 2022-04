Hilvana el América Femenil tercera victoria

Los dos goles de las Águilas los anotó Scarlett Camberos; Jasmine Casarez descontó por la rivales

De la mano de Scarlett Camberos, el América Femenil se impuso 2-1 a Juárez, para apretar el paso en esta recta final del torneo de la Liga BBVA, donde quiere quedar entre los cuatro mejores del torneo.

La estadounidense fue letal y no perdonó en el primer tiempo para mecer las redes al 18′ y 39′, que le permitieron a las de Coapa manejar el encuentro.

El equipo dirigido por Craig Harrington se colocó en la cuarta posición de manera momentánea, al llegar a 29 puntos, suficientes para ya estar en la Liguilla.

Esta fue la tercera victoria consecutiva de las Águilas, que no están dispuestas a ceder ni un punto, cuando faltan cuatro partidos por disputarse.

Ahora los honores le correspondieron a Camberos, quien compartió en la ofensiva con Katty Martínez y Sarah Luebbert.

Las Bravas intentaron reaccionar en el complemento, con una anotación de Jasmine Casarez al minuto 52, pero no les alcanzó la condición física para nivelar las acciones en la cancha Centenario.

Esta anotación puso alerta a las Águilas que recuperaron el balón en media cancha para mantener a raya a las visitantes, a las que ya no dejaron accionar.

Bravas sigue en el último lugar del torneo con apenas 7 puntos y esta fue su décima derrota.