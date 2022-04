Se complica panorama laboral en vísperas del Día del Trabajo

Un complicado panorama laboral se avizora para Sonora y el desfile del próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo se prevé bastante movido y ojalá que no se vaya a salir de control.

Aunque todavía no se vence el plazo para el pago de utilidades, algunas empresas ya han mostrado las carátulas de sus declaraciones correspondientes al año 2021 y señalan que salieron “tablas”, sin ganancias, lo que tiene bastante molestos a los trabajadores, quienes de la mano de sus sindicatos, principalmente la CTM se aprestan a dar la batalla.

Cabe señalar que está previsto que el desfile del Día del Trabajo lo encabece el gobernador Alfonso Durazo, luego de que en los últimos seis años no se había realizado, ya que a inicios del gobierno anterior se cambió a un evento en el Centro de Usos Múltiples y después, por la pandemia no hubo concentraciones.

Pero no solo en el sector privado se cuecen habas, en el nivel educativo, los sindicatos de trabajadores y académicos de la Universidad de Sonora, no han logrado acuerdos con Rectoría, por lo que mañana viernes, podría estallar la huelga, sobre todo por el lado de los maestros que son quienes están más encabritados.

Los trabajadores manuales a quienes les corresponde la revisión contractual de su contrato colectivo también están inconformes, pero no han armado gran revuelo, ya que en la anterior huelga que estallaron no les fue bien porque no les pagaron los salarios caídos y eso duele, y bastante.

Por cierto, anoche ya llegó un nuevo ofrecimiento por parte de la rectora Rita Plancarte, para los académicos por lo que suponemos que hoy será analizado por los docentes y tal vez, con un poco de suerte se llegará a acuerdos…Suponemos que a los empleados también les llegó, pero no lo divulgaron en redes.

En el INEA, también hay barruntos de tormenta y la mañana de este viernes podría estallar la huelga convocada a nivel nacional y aunque las negociaciones son en la capital del país, de no haber acuerdos se paralizarían las instalaciones en todo el país.

La cuestión es que cuando se genera esta inestabilidad en el sector patronal, los inversionistas se ponen nerviosos y es lo que menos necesitamos en una época como la que estamos viviendo, en la que urge generar empleos y sobre todo que sean bien pagados.

Destaca Fiscal de Justicia la importancia de la denuncia para salvar vidas

La denuncia por abuso o maltrato siempre es importante, sobre todo cuando se involucra a personas vulnerables, desprotegidas o que no saben a quién o a dónde acudir, ya que ello puede representar, en ocasiones la diferencia entre la vida o la muerte.

De ahí la importancia de que no nos gane la indiferencia como ciudadanos, cierto que todos tenemos nuestros problemas, pero desde el momento en que sabemos u observamos injusticias, actos de corrupción o ilícitos, y no lo denunciamos nos convertimos en cómplices y en caso que de ello resulte algún hecho trágico, debe de pesar y mucho.

La Fiscal Claudia Indira Contreras hizo un llamado a ser más solidarios, más participativos, sobre todo en el caso de la violencia que impera en los hogares y que afecta a los seres más vulnerables, como son los niños, los ancianos y las mujeres.

Aseguró que en el caso de Jonathan Francisco, de 22 años, acusado de asesinar a su hijastro, Manuel Alán, de apenas dos años de edad, la semana anterior, se encuentra sujeto a proceso, y descartó que padezca esquizofrenia, como se dijo, sin embargo, resultó con déficit de atención, lo cual no lo exime de responsabilidad.

Por ello, indicó que solicitarán la pena máxima, de 40 a 50 años, ante el juez que se encargue del proceso, por lo que se están acopiando todos los elementos que sustenten la culpabilidad del hombre.

Reconoció que quien no logra controlar sus emociones es presa fácil de éstas, por lo que debe de acudir a buscar ayuda para evitar este tipo de tragedias que nos degradan como sociedad.

