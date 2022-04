Sin sorpresas se lleva a cabo consulta ciudadana, se queda AMLO

Tal y como se esperaba, la consulta para la revocación de mandato arrojó el voto a favor de que permanezca en el cargo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también, como se anticipaba, se quedó corta en cuanto al número suficiente de votantes para ser vinculante.

Nadie niega que el contar con este tipo de instrumentos es necesario y oportuno, sin embargo, cuando se sabe que el mandatario en turno, como en este caso López Obrador, cuenta con el aval de la mayoría de los votantes, es un gasto innecesario, a menos que como dicen los malpensados haya tenido otra intención como es atacar al INE y buscar la ampliación de mandato.

Creo que simpatizantes o no, pero todos saben que el mandatario mexicano continúa con un nivel de aceptación que no han logrado sus antecesores, aunque también se sabe que hay desencanto entre muchos de los que votaron hace casi cuatro años a su favor, entonces nos parece ocioso un instrumento de este tipo sobre todo por la situación en que se encuentra no solo el país, sino el resto del mundo.

No hemos salido de la pandemia, podríamos recaer con gran número de casos, las empresas y con mayor razón los trabajadores, están y estamos desgastados después de los contagios y muertes que dejó y continúa causando el Covid-19, a ello le sumamos la ola inflacionaria que nos está golpeando desde hace meses y como corolario, la guerra de Rusia a Ucrania, que ha ocasionado una sacudida económica global y por ende nos afecta a los mexicanos.

En ese entorno, realizar una consulta a capricho, para “mostrar músculo” o alimentar egos es por demás desgastante y lógicamente la afluencia fue poca porque la gente tiene muchas más prioridades y preocupaciones que ir a desgastarse en un procedimiento innecesario por ahora, posiblemente en el futuro, hasta la misma ciudadanía convoque a una revocación en contra del gobernante en turno.

Lo que se debe destacar, independientemente de la escasa participación, es que no hubo incidentes graves que lamentar, pese al clima de violencia que nos aqueja en gran parte del país y por supuesto, Sonora no es la excepción.

Por lo pronto, el gobernador Alfonso Durazo agradeció a la ciudadanía el que haya acudido a las urnas y se dijo satisfecho del resultado.

La violencia se recrudece en Caborca, matan a quinceañera y a otras dos mujeres

La violencia no ha dado tregua y en los últimos días se recrudeció en Caborca, en donde con unas horas de diferencia ejecutaron a tres mujeres, una de ellas de apenas 15 años, así como a un hombre, además de que hirieron a un niño de cinco años y a un adulto de 58 años.

Me imagino la frustración de la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río Sánchez, quien apenas el jueves pasado defendía la estrategia para combatir la inseguridad y argumentaba que con la presencia de más elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, se va a disminuir esta problemática, sin embargo, una de las víctimas femeninas de Caborca, fue hallada a unos metros del lugar donde pernoctan los chicos de la PESP.

También la Fiscal Claudia Indira Contreras no siente lo duro sino lo tupido y ni siquiera puedo imaginar cómo se acumula una carpeta de investigación sobre otra, sin capacidad para atender tantos expedientes.

Lo que es un hecho es que la gente está desesperada en lugares como Caborca, Cajeme, San Luis Río Colorado, Empalme, Guaymas, por citar algunos de los municipios en los que las ejecuciones están a la orden del día y no se ve para cuándo y cómo se va a regresar la tranquilidad a las familias.

El que en Caborca hayan asesinado a una jovencita de 15 años y herido a un pequeñito de cinco años, nos indica el grado de descomposición social y la inefectividad de los operativos implementados por militares y policías estatales.

