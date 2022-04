Se avizora una complicada Semana Santa en materia de inseguridad

Un muy complicado panorama en materia de seguridad se avizora en el estado en vísperas de las vacaciones de Semana Santa, que inicia el Domingo de Ramos, en un ambiente de ejecuciones, incendios, manifestaciones y un largo etcétera.

En estos días se han acrecentado los hechos violentos, en Guaymas, Empalme, Cajeme, San Ignacio Río Muerto, Caborca, San Luis Río Colorado y Hermosillo, aunque menos intenso, no se ha quedado atrás.

Para colmo, anoche, un grupo de manifestantes intentó tomar la caseta de cobro ubicada en la salida norte de Hermosillo, que tiene escasos meses de que fue liberada, que en esta ocasión se impidió por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

Es decir, estamos por iniciar un periodo vacacional, con altos niveles de inseguridad y con una polarización que podría incrementarse, por lo que las autoridades estatales que encabeza Alfonso Durazo tendrán que estar muy atentas, por lo que seguramente ni él ni el secretario de Gobierno Álvaro Bracamonte, y mucho menos la secretaria de Seguridad, Dolores del Río o la Fiscal, Claudia Indira Contreras, podrán darse el lujo de “pestañear”.

El domingo será la consulta por la Revocación de Mandato

Como no hay plazo que no se cumpla y fecha que no se llegue, finalmente, este domingo 10 de abril se realizará la innecesaria consulta para que la gente decida si el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador continúa o deja el cargo.

¿Por qué innecesaria? Pues porque hace casi cuatro años la mayoría lo eligió para gobernar seis años y se debe de reconocer que por las razones que sean, López Obrador continúa con un importante número de simpatizantes.

Seguramente los innumerables yerros en materia económica, seguridad, comercio exterior, la notable corrupción y otros, han ocasionado que muchos de quienes votaron por él ahora estén arrepentidos, pero otros muchos más continúan apoyándolo, sobre todo adultos mayores, jóvenes y quienes se benefician de los apoyos que reciben y temen perderlos.

La cuestión es que en un país como el nuestro, con tantas necesidades en todas las materias, es ocioso destinar recursos a un acto innecesario, pero ya que está ahí y si quiere hacerlo, pues acuda este domingo a decir si desea que el mandatario continúe en su encargo o bien que se vaya a su rancho, cuyo nombre no puedo escribir, la cuestión es ejercer un derecho.

El calor ¿aturde? Dicen los expertos que si ¡cuídese!

En Hermosillo y otros lugares de Sonora se supone que estamos acostumbrados y acostumbradas a las temperaturas mayores a 40 grados, porque forman parte de nuestra vida diaria a lo largo de la mayoría del año.

Sin embargo, algo pasa que siempre que se disparan las temperaturas se incrementan los accidentes y otros hechos, ya que parece que la gente se aturde y vienen los percances que cada vez son más aparatosos.

Este jueves se impuso un récord para todo el mes de abril, ya que el termómetro llegó a los 43 grados centígrados y apenas estamos en la primavera, imagínese cómo estará en julio o agosto, cuando se agrega el factor de humedad y parece que nos estamos ahogando.

La cuestión es, que de acuerdo a expertos, efectivamente el aumento en las temperaturas provoca agotamiento por calor y la persona afectada puede sufrir aturdimiento, mareos, somnolencia e incluso, en casos extremos, pérdida de conocimiento y aumento en la presión arterial.

Así que tal vez ese aturdimiento sea causa de accidentes que cada vez son más aparatosos, por lo que la recomendación es tomar precauciones, hidratarse y sobre todo, conducir con precaución, porque cualquier choque, aunque sea hojalatero, que no provoque lesiones y mucho menos fallecimientos, de igual forma descontrola desde el presupuesto y la rutina de la familia.

Correo electrónico [email protected]