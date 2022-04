Vecinos del sur colapsan el tráfico por falta de agua

Pues vaya manera de poner en jaque a las autoridades por parte de vecinos del sur de la ciudad, quienes cansados de esperar por casi dos semanas la dotación de agua potable, la tarde noche de este lunes bloquearon la carretera a Guaymas, lo que colapsó el tráfico y estuvo a punto de provocar enfrentamientos a golpes entre manifestantes y afectados.

Imagínese, estar sin agua por casi dos semanas, es sumamente difícil y frustrante, de ahí que se entiende la demanda de los inconformes, sobre todo cuando el clima ya ha empezado a registrar altas temperaturas.

Sin embargo, quienes iban en tránsito por la carretera y no esperaban encontrarse con un bloqueo en el que tardarían más de cuatro horas, muchos de ellos con niños, adultos mayores, algunos con escasa gasolina, sin baño, etcétera, también se las vieron negras.

Cabe señalar que en el caso de los transportistas, se cuenta con tiempos medidos, muchos transportan productos perecederos, que al pasar mucho tiempo detenidos, se pueden ver afectados en calidad o deteriorarse.

Es de destacar que en el lugar estuvieron elementos de la Policía Municipal, que encabeza Manuel Emilio Hoyos, quienes actuaron prudentemente, evitaron que los enfrentamientos verbales entre quienes estaban varados y los manifestantes pasaran a mayores, ya que por momentos los ánimos se caldearon bastante.

Poco antes del 23:00 horas finalmente se levantó el bloqueo y se reanudó el paso aunque todavía había viviendas que no contaban con el líquido vital.

Por ello, es urgente que se solucione el problema y si bien sabemos que la escasez del recurso se ha agravado por la sequía, también lo es que se tienen que buscar estrategias para que éste llegue a todos y evitar este tipo de situaciones.

Analizan volver al control de precios, un retroceso a los años 70 y 80´s

Quienes recordamos la época del control de precios de Luis Echeverría, José López Portillo y la inflación incontrolable del sexenio de Miguel de la Madrid, nos da escalofríos pensar en el retroceso que implicaría retomar el control de precios por parte del gobierno federal y terminar con la economía de libre mercado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene en análisis control de precios de productos de la canasta básica, como una forma de tratar de frenar la inflación, sin embargo, lo único que se lograría es que se genere una escasez de productos o el deterioro de la calidad de los mismos.

Si ya no hay competencia, pues no se buscará tener mejor calidad para obtener un mejor precio, por lo que será lógico que se dejen de lado los citados estándares, o bien, se buscarían otros mercados y en México nos quedaríamos “nomás milando”, como dice el refrán, y hay que recordar que no hay producto más caro que aquél que no se tiene.

Se complica panorama para autoridades laborales en Sonora

Los trabajadores y maestros de la Universidad de Sonora (Unison) están en plenas negociaciones con las autoridades universitarias y antes sus demandas no se ven propuestas significativas, por lo que existe la posibilidad de que se inclinen por la huelga a finales de este mes.

A esto se suma la inconformidad de trabajadores del Cobach encabritados por los descuentos del Isssteson y también los mineros que tienen años peleando por sus derechos, pero que han acrecentado sus movimientos, por lo que la secretaria del Trabajo, Olga Armida Grijalva tendrá unas semanas complicadas.

Ante una situación tan complicada en muchos aspectos que estamos viviendo los sonorenses, lo que menos deseamos es que se altere la paz laboral que se había logrado, pero, insisto, hay muchos alebrestados y habrá que tener muy buena mano izquierda para llevar a buen fin las negociaciones.

