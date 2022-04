Los accidentes continúan cobrando vidas en la ciudad y el estado

Los primeros meses de este año ha sido especialmente abundantes en accidentes fatales y al parecer abril no será diferente, ya que el primer día del mes falleció una persona en un trágico percance vial y la madrugada de este domingo ocurrió otro que también cobró la vida de una persona.

Parece que luego de casi dos años de confinamiento, que si bien para muchos no fue al 100 por ciento, pero si se disminuyó en una buena proporción la movilidad, la gente está desesperada por andar en la calle y sobre todo por abusar de la velocidad, en muchos casos del alcohol y con ello se olvidan de las precauciones.

También la población cree que el estar en verde en el semáforo epidemiológico ya superamos la pandemia, y ésta continúa acechando, tal vez no con la misma ferocidad pero no debemos confiarnos, porque según los expertos vendrá una nueva cepa que romperá las defensas de la vacuna y quien sabe cómo nos vaya.

Ojalá que en todos los casos impere la cordura, que si bien las personas están ansiosas de salir a la calle, de ver amigos y a familiares, lo hagan con todas las precauciones al igual que los desplazamientos, porque en verdad que el tráfico está muy complicado y la gente parece que anda en otro planeta por lo que los choques están a la orden del día y varios con trágicas consecuencias.

Ojalá que las autoridades policiacas, a cargo del comisario local, Manuel Emilio Hoyos y también el secretario de Salud, José Luis Alomía, haga lo propio para que mediante mensajes se concientice a la población sobre la necesidad de tomar todas las precauciones al conducir y también al andar en la calle en eventos o reuniones sociales.

Entra en vigor el seguro contra robos e incendios entre contribuyentes cumplidos

A partir del viernes, los hermosillenses que estén al corriente en el pago de su impuesto predial y sean víctimas de algún siniestro, podrán hacerse acreedores al beneficio del seguro contra robo o incendio en sus bienes inmuebles.

Indudablemente, el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, está enfocado en cumplir a la brevedad con todos sus compromisos de campaña, por lo que lo mismo lo vemos dialogando con vecinos para conocer las necesidades y propuestas, que entregando obras, gestionando recursos para otras, pero cumpliendo con la palabra empeñada.

Los trabajos de pavimentación y bacheo, que entendemos todavía son insuficientes, las patrullas y motos eléctricas, la colocación de paneles solares, el diálogo abierto con la ciudadanía, son compromisos cumplidos, entre otros muchos y que dan tranquilidad a los hermosillenses.

Lamentable se pierda el respeto a instituciones y a personas

Recuerdo que cuando éramos niños, los y las menores de mi generación, que ya no nos cocinamos al primer hervor, aspirábamos a ser médicos, ingenieros, maestras, abogadas, incluso artistas y policías, sin embargo, nunca nos cruzó por la mente ser narcotraficante, “tirador”, “halcón” o en fin, estar involucrada en alguna actividad ilícita.

En aquellos años se respetaba primero a los padres y madres, a los abuelos y abuelas, hermanos y hermanas, ni qué decir de los maestros o cualquier otra figura de autoridad, sin embargo ahora los menores han tomado el control de las casas y no respetan a nadie, porque nadie les enseña a hacerlo.

Las figuras de esas personas que anteriormente emanaban verticalidad, congruencia, poco a poco han desaparecido y en muchos casos, no en todos, la inmoralidad está a la orden del día.

A los y las artistas, atletas, y autoridades se les exhibe por corrupción, dopaje, y un largo etcétera, por lo que aquellos héroes que resultaron con pies de barro desaparecieron y ahora son los delincuentes a quienes se admira, ya que se escuchan los corridos dando a conocer sus “hazañas”.

Ni qué decir del respeto a las instituciones, y si empezamos con que la primer autoridad del país, siempre dijo “al diablo con las instituciones” y está desesperado por pulverizarlas todas, pues menos respeto va a haber, y las leyes se continuarán violando porque a final de cuentas, el primero en deber cumplirlas, no lo hacen y no puedes exigir lo que no das.

Cuando un padre fuma o ingiere alcohol, no puede exigirles a sus hijos que no lo hagan, porque se tiene que predicar con el ejemplo, de igual forma, no puedes exigir respeto ni honestidad, cuando los obligados a hacerlo son los primeros violentar las normas y leyes, en este contexto se ve bastante turbio el futuro inmediato.

Correo electrónico [email protected]