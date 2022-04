Garantizan presencia mexicana en Cannes con la película “El Triángulo de la Tristeza”

Para el productor Julio Chavezmontes, representar al País con el filme es más significativo porque es una historia que resalta elementos de la filmografía del director sueco Ruben Östlund

El director Ruben Östlund, ganador de la Palma de Oro de Cannes en 2017, estará de nuevo en competencia oficial del festival con su película “El

Triángulo de la Tristeza”, que tiene un toque de México por la coproducción deJulio Chavezmontes.

Para el productor, representar al País con el filme es más significativo porque es una historia que resalta elementos de la filmografía del director sueco, quien ya brilló en el festival con The Square: La Farsa del Arte.

“Me encanta la valentía y la ferocidad de sus películas, la incomodidad que genera y el humor que logra con esta, hace una sátira brutal a nuestras formas más complacientes de vivir la vida. Siempre es una sacudida en el mejor sentido de la palabra”, detalló Chavezmontes en entrevista.

“Este tipo de cine te despierta y te alerta a lo que te rodea, siempre es valiente, toma riesgos enormes y a mí es lo que siempre me emociona. Estos elementos están intactos todos en una comedia extraordinaria, una sátira feroz. Me parece muy elegante en cómo la presenta”.

Chavezmontes considera a Östlund una inspiración fílmica y recordó que el cineasta le entregó el premio a Guion en el Festival de Sundance en 2018 por su película Tiempo Compartido.

Además de Östlund, otros tres directores de la selección oficial de Cannes este año han ganado previamente la Palma de Oro: los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, que presentarán Tori and Lokita; Cristian Mungiu, con RMN y el japonés Hirokazu Kore-eda, que estrenará Broker.

Películas arriesgadas

David Cronenberg también es parte de la selección con Crimes of the Future, algo que emociona al productor mexicano, quien resaltó que lo que más disfruta del festival es encontrar películas arriesgadas.

“Cronenberg es de los grandes maestros. Me siento muy afortunado de que la película comparta con él y con Kelly Reichardt (quien competirá con su filme Showing Up). Lo más emocionante siempre es ver todas estas propuestas. El festival defiende el cine autoral, la idiosincrasia y busca siempre representar lo más relevante del cine independiente.

“Siempre me emociona la selección de Cannes porque sé que voy a ver cosas nuevas y grandes artistas tomando grandes riesgos. Habrá mucho que aprender como ha sido el año pasado con Titane y Drive My Car. Fueron películas trascendentales”, opinó.

La ausencia general de directores mexicanos en esta edición del certamen no le resulta un tema preocupante a Chavezmontes, pues considera que fue un tema incidental.

“El cine mexicano ha mostrado su fortaleza, originalidad y valor, Cannes lo ha celebrado como los otros festivales grandes del mundo. Muchas veces tiene que ver que simplemente no llegan, a veces la películas no están terminadas, los agarran en un mal momento. El próximo año seguramente lo veremos”, dijo.