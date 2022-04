Garantizan en Sonora un notariado de vanguardia al finalizar el sexenio

Encabeza el gobernador Alfonso Durazo el evento de inauguración de la III Sesión del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano

Con una visión de futuro y con la participación de las notarias y notarios de la entidad, contaremos, al finalizar el sexenio, con un notariado de vanguardia, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Al inaugurar la III Sesión del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, el mandatario estatal destacó que, para garantizar la certeza jurídica a las y los sonorenses, se debe trabajar en la construcción de un notariado de vanguardia que sume a la construcción de soluciones en la entidad.

“Hay que sentar las bases ya de ese diseño, con una visión de Estado, que trascienda entendibles intereses personales, entendibles ingredientes partidarios, para que a la vuelta de la esquina, cuando entreguemos el gobierno, nuestros sucesores no estén en la necesidad de enmendarnos la plana, y así aspiro a diseñar, con el concurso de todas, de todos ustedes, un notariado de vanguardia en nuestro estado”, expresó.

Por otra parte, el mandatario estatal hizo el compromiso con las y los notarios de Sonora de que el próximo año destinará el presupuesto necesario para la digitalización total del archivo de las notarias de la entidad, se reduzcan costos y se faciliten los controles para evitar casos como el del cartel inmobiliario.

“Yo hago aquí el compromiso con las, los notarios de Sonora, de destinar el próximo año el presupuesto necesario para asegurar la digitalización total del archivo de los notarios… de tal manera que esa digitalización reduzca costos y facilite los controles imprescindibles para evitar lo que aquí en Sonora ya se conoció en algún momento como el ‘cartel inmobiliario’, que no se vea afectado el trabajo de las notarias y notarios sonorenses por las pillerías de uno que otro a quien se le ha otorgado la facultad de dar fe a nombre del Estado”, manifestó.

Guillermo Escamilla Narváez, presidente nacional de Colegios de Notarios, junto al presidente de Colegios de Notarios en Sonora, Julio Rascón Soria, aseguró al gobernador Alfonso Durazo que cuenta con el gremio, en especial con el de Sonora, para trabajar por el bienestar y certeza jurídica de las y los sonorenses.

“Señor gobernador: somos aliados, somos sus aliados, estos procesos de transformación caminando de la mano, no solamente van a hacer más sencillos, consideramos van a ser mejores”, comentó.

Julio Rascón Soria, presidente de Colegios de Notarios en Sonora, destacó que las y los notarios de la entidad tienen el compromiso de trabajar junto al Ejecutivo en pro de las y los sonorenses, haciendo un notariado de vanguardia.