Fijan nueva fianza a Pablo Lyle pese a sus problemas económicos

El actor mexicano, acusado hace tres años de homicidio tras un incidente vehicular, tendrá que pagar nuevamente una garantía para poder acceder a la libertad condicional.

Pablo Lyle tendrá que pagar nuevamente una fianza para poder acceder a la libertad condicional.

Así lo determinó una jueza de Miami, que rechazó el jueves el alegato de dificultades económicas del actor mexicano y renovó una fianza monetaria que se había fijado anteriormente para Lyle, acusado hace tres años de homicidio tras un incidente vehicular.

“Esta corte respetuosamente va a fijar una fianza como fue originalmente fijada en 2020 por el juez (Alan) Fine en 2020 y va a ser una fianza de 50 mil dólares con (un monitor electrónico de) GPS”, declaró la jueza Diana Vizcaino tras escuchar el pedido de los abogados de Lyle para que se modificarán las condiciones de su libertad condicional.

“Entiendo que una nueva fianza deberá ser depositada, como estipulan legalmente los estatutos estatales”, dijo la magistrada tras recordar que la fianza vigente vence el viernes 8 de abril.

La decisión de la jueza, tomada en una audiencia transmitida por Zoom a la que Lyle debió asistir en persona, representa un revés para el actor, que primero pidió que se dejará vencer la fianza y luego ofreció depositar el dinero en una cuenta bancaria a manera de garantía para que de allí lo cobrará la corte en caso de que huyera del país, en lugar de tener que pagárselo a un garante desconocido que determinan las autoridades.

La fiscalía expresó que aunque Lyle había cumplido hasta ahora las condiciones de su libertad condicional bajo fianza, no había razones para cambiar las condiciones.

En la breve audiencia realizada en los tribunales estatales de Miami, Lyle no hizo declaraciones.

El actor enfrenta cargos de homicidio por un incidente vehicular sucedido en marzo de 2019, cuando su cuñado lo trasladaba a él, su esposa y sus dos hijos al aeropuerto, y su automóvil se cruzó con el de Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años al que Lyle golpeó en el rostro y que falleció pocos días después en un hospital a causa de una lesión cerebral.

Lyle ha dicho que actuó en defensa propia porque temía que el cubano lo atacara con un arma. Esos alegatos, sin embargo, fueron desechados por otro juez y por una corte de mayor jerarquía, que devolvió el caso al tribunal de Miami para que vaya a juicio.

En la audiencia de menos de 10 minutos, su abogado Bruce Lehr le aseguró a la jueza que Lyle no planea irse de Miami y le recordó que a pocos días del incidente viajó a México con autorización de un juez y regresó al sur de la Florida cuando le solicitaron que volviera.