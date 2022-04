Eximen de culpa a Alec Baldwin

Un informe afirma que el actor creía que su revólver sólo tenía balas de utilería

Un abogado de Alec Baldwin dijo este jueves que una investigación del estado de Nuevo México ha eximido a su cliente de culpa en el caso de un disparo letal durante el rodaje de “Rust”, señalando que su informe afirmaba que el actor creía que su revólver sólo tenía balas de utilería.

La Oficina de Seguridad y Salud Laboral de Nuevo México hizo públicas las conclusiones de una investigación de seis meses sobre el disparo durante el rodaje de la película del Oeste el pasado mes de octubre.

La Oficina ha denunciado a Rust Movie Productions LLC por fallos de seguridad “deliberados”, que provocaron la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, y ha impuesto a la empresa una multa de 137 mil dólares, la cantidad máxima posible.

En respuesta a las conclusiones, los abogados de Baldwin dijeron en un comunicado que su autoridad en la producción se limitaba a aprobar los cambios de guión y el casting creativo y que no tenía autoridad sobre los asuntos que eran objeto de la investigación.

“Apreciamos que el informe exonere al señor Baldwin al dejar claro que él creía que la pistola sólo contenía balas de utilería”, dice el comunicado publicado en la cuenta de Instagram de Baldwin.

“Nos complace que los funcionarios de Nuevo México hayan aclarado estas cuestiones críticas”, apuntó.

La muerte

Hutchins murió durante un ensayo cuando un revólver que sostenía Baldwin disparó una bala que la atravesó y golpeó al director de la película, Joel Souza, en el hombro, hiriéndolo.

La investigación determinó que la productora era consciente de que no se seguían los procedimientos de seguridad de las armas de fuego y demostró una “clara indiferencia” ante los peligros, informó el Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México en un comunicado.

El portavoz de Rust Movie Productions, Stefan Friedman, declaró que la empresa no estaba de acuerdo con las conclusiones y que tenía previsto apelar.

La investigación determinó que la dirección de Rust ignoró las preocupaciones planteadas por los miembros del equipo sobre los fallos en los disparos de armas de fuego y pirotecnia en el set.

El informe señala que la dirección de Rust no concedió al personal responsable de la seguridad de las armas de fuego el tiempo suficiente para inspeccionar la munición recibida y asegurarse de que no había cartuchos reales.

La oficina del sheriff del condado de Santa Fe y el fiscal del distrito de Santa Fe tienen una investigación en curso sobre la muerte de la directora de fotografía.