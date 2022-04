Está Las Vegas al “rojo vivo” por el Draft de la NFL

Los preparativos están prácticamente listos en el Forum, escenario que recibirá la “repartición” del talento colegial entre los equipos

En las inmediaciones del Caesar’s Palace de Las Vegas ya se respira el Draft 2022 de la NFL.

A horas de su inicio, los preparativos están prácticamente listos en el Forum, escenario que recibirá la “repartición” del talento colegial entre los equipos de la NFL.

El morado, color del evento, domina en los pendones y decenas de aficionados que ya desfilan bajo el calor de 32 grados que hay hoy en Nevada, estirando el cuello para alcanzar a ver el gran escenario que se ha montado en el estacionamiento del Caesar’s Forum y al cual no hay acceso aún.

No es de extrañar que entre los aficionados que desfilan en la zona haya varios de los Jacksonville Jaguars; este Draft les toca elegir primero por segundo año consecutivo; haberse llevado en 2021 al QB Trevor Lawrence no evitó otra temporada para el olvido: su marca de 3-14 les permite este año ir, presumiblemente, por Aidan Hutchinson, de Michigan, y Travon Walker, de Georgia, dos estelares defensivos que podrían evitar que el equipo de Florida ligue otra temporada perdedora.

Viejos jerseys con el 8 de Mark Brunell son bandera de un nuevo año de ilusión para Jacksonville.

Mientras, la venta de mercancía, esa sí, no espera al inicio del Draft. Llaveros, gorras, playeras, balones y todo tipo de souvenirs están ya disponibles en remolques a un lado del Forum o en las esquinas de Caesar’s Palace.

Si la cosa está así el día previo al Draft, a partir de mañana en Las Vegas será una fiesta, nada que esta ciudad no sepa cómo enfrentar.