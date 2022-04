Está Britney Spears embarazada

La cantante realmente sorprendió a sus millones de fans este lunes. El anuncio lo hizo en una larga publicación de Instagram

Britney Spears realmente sorprendió a sus millones de fans este lunes, al anunciar en sus redes sociales que está embarazada de su tercer hijo. El anuncio lo hizo en una larga publicación de Instagram.

“Así que me hice una prueba de embarazo y bueno, voy a tener un bebé”, escribió la Princesa del Pop. Será el primer hijo para ella y su prometido Sam Asghari.

La estrella, de 40 años, compartió junto al mensaje una foto de flores rosas, añadiendo: “Perdí tanto peso para ir a mi viaje a Maui solo para recuperarlo. Pensé: ‘Caray, ¿qué le pasó a mi estómago?’ Mi esposo dijo: ‘¡estás embarazada de comida, tonta!'”.

“Pero voy a tener un bebé. ¡Está creciendo! ¡Si hay dos allí, podría perder la cabeza!”.

Britney señaló que, tras la noticia, no planea salir tanto de su hogar para evitar a los paparazzi, quienes sólo querrán “sacarle dinero” como “desafortunadamente ya lo han hecho” en el pasado.

“Es difícil porque cuando estaba embarazada, tuve depresión perinatal. Debo decir que es absolutamente horrible. Las mujeres no hablaban de eso en ese entonces, ¡pero ahora hablan de eso todos los días!”

“¡Esta vez haré yoga todos los días! Difundiendo mucha alegría y amor”, concluyó la cantante.