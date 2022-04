Es Tiger Woods “el atractivo” en el Augusta National

No ha jugado contra los mejores en 17 meses mientras se recuperaba de un choque automovilístico que por un momento pareció que podía haber terminado con su carrera

Las puertas del Augusta National abrieron poco después de las siete de la mañana de este lunes. No parecía como si iniciara la semana del Masters hasta poco antes de las tres de la tarde.

Tiger Woods estaba en el primer tee, y este no era el momento de estar comprando playeras o gorras, o estar formado para adquirir un sándwich de queso con pimiento.

Eso fue más que evidente para la multitud más grande en un hoyo, excepto por el circo en el hoyo 16, par 3, en el Abierto de Phoenix.

Woods atrae la atención en cada Masters que juega. Así ha sido desde el primero de sus cinco chaquetas verdes que ganó hace 25 años. Ahora es aún mayor en estas circunstancias inusuales.

No ha jugado contra los mejores en 17 meses, no desde el Masters de 2020 en noviembre, mientras se recuperaba de un choque automovilístico que por un momento pareció que podía haber terminado con su carrera. Y todavía está por decidir si jugará esta edición.

Woods ha dicho que será una decisión del día de juego si su maltratada pierna derecha y tobillo soportan la caminata y la competencia a lo largo de los 18 hoyos del Augusta National.

“Siempre hay rumores en este lugar”, dijo Billy Horschel. “Pero hay otro nivel de expectación por verle y verle jugar. He pensado en ello en el pasado, y puede que esté en el primer tee viéndolo salir si mi tee funciona y todo, sólo porque es un momento especial.” Y no es como si este Masters estuviera carente de drama.

Rory McIlroy tiene una nueva oportunidad para el Grand Slam de carrera. Pasó el lunes en un fourball irlandés junto con Shane Lowry, Padraig Harrington y Seamus Power. Entre ellos tienen ocho majors; Power estará haciendo su debut en el Masters.

Bryson DeChambeau está de vuelta, a pesar de que comentó que sus doctores no se lo recomiendan.

DeChambeau dijo que primero se lesionó la cadera hace un par de años mientras entrenaba velocidad, haciendo swing lo más rápido que su cuerpo le permitía, y se resbalaba en el hormigón. Luego, no trabajó en la fuerza de los dedos, y eso llevó a sufrir una lesión en la muñeca antes de su partido televisivo contra Brooks Koepka en Las Vegas el pasado noviembre. Esto le provocó una fractura del hueso ganchoso de la mano izquierda. Y luego se resbaló sobre el mármol mientras jugaba al tenis de mesa en Arabia Saudí a principios de febrero, donde cayó sobre la mano y la cadera.

Dijo que estaba un 80% listo y que se siente bien de cara al Masters. DeChambeau no ha librado el corte de 36 hoyos desde el Northern Trust a finales de agosto, aunque solamente ha jugado ocho veces desde entonces, seis de ellas sin pasar el corte.