No habrá día de descanso para los trabajadores burócratas por el 01 de mayo

Antes se acostumbraba que cuando un día festivo importante caía en sábado o domingo, tanto el gobierno federal, estatales y municipales les daban un día hábil de descanso a sus trabajadores y empleados. En esta ocasión no sucederá esto, ya que 1 de mayo “Día del Trabajo”, será domingo y, el lunes, a las 8:00 de la mañana, la burocracia estará en sus oficinas laborando, al igual que las maestras y maestros de los diversos niveles. Al parecer se acabaron los famosos “puentes” en el gobierno y en el sector privado. Por su parte, los sindicatos amenazan.

Los sindicatos están presionando a todos sus afiliados para que en forma obligatoria se presenten el 01 de mayo al desfile para tomar las calles y presionar a las autoridades y al sector privado a cumplir los acuerdos pactados con sus trabajadores. La amenaza es que todo aquel que no se presente se les descontará un día de trabajo, al menos que tengan un justificante médico. Tengo entendido que la ley no obliga a los trabajadores a desfilar, pero los sindicatos tienen sus acuerdos internos. Tampoco le pueden ordenar a los empresarios (patrones) a que hagan descuentos.

Por esta presión, o represión por parte de los dirigentes sindicales, existe inconformidad entre la base trabajadora del estado, por lo que podría haber problemas el 01 de mayo, Día del Trabajo. Creo que es mejor que las partes lleguen a acuerdos a través del diálogo y la comunicación.

No están los tiempos como para estallar huelgas en el sector empresarial, menos en el sector educativo, como la Universidad de Sonora y otras instituciones del estado. Los líderes de la CTM tienen sus propios métodos de presión que nunca les fallan…Creo que el desfile será pacífico.

Habrá gritos y denuncias como todos los años, pero no pasará de ahí. Ojalá esté presente en el templete de invitados especiales el Gobernador Alfonso Durazo Montaño, que no tiene por qué no estar, ya que estas manifestaciones públicas son para denunciar algunas anomalías y es importante que el mandatario las conozca de voz de los mismos trabajadores. El problema de Sonora son los bajos salarios que se pagan y, por más que protestan, no hay respuesta por parte de los empresarios y de los gobiernos. Las trabajadores y empleados no hayan qué hacer.

Los precios en los productos básicos, y los no básicos, todos los días se incrementan y los salarios permanecen estáticos…Todos estos aspectos se deben de tomar en cuenta para que los trabajadores no piensen en estallar huelgas en el presente año. El estallamiento más próximo está para programado para este viernes y es nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Sonora, que creo que con una buena concertación se llegarán a acuerdos para evitar cerrar las puertas y que los más de 30 mil estudiantes sigan recibiendo sus clases.

Es necesario que el Gobierno federal controle los precios de los productos básicos

Si el Gobierno federal quiere proteger a todos los pobres, es necesario que abra una dependencia que controle los precios de los productos, como antes. No sería retroceder, sino ubicarse en la realidad que estamos viviendo, no es por exagerar, puede llegar el día en que familias mueran de hambre. Me comentaba un médico amigo, que Sonora existe mucha desnutrición, y eso que supuestamente vivimos en un estado rico. En Sonora, como en todo el país, existe mucha pobreza y pobreza extrema. Eso lo saben los gobiernos, pero no se mira que hagan algo los gobiernos.

La gente no tiene dinero para comprar los productos de primera necesidad, porque no les alcanza lo que ganan. Con vivir al día ya es ganancia. Los niños salen a las calles a pedir dinero, o a trabajar en lo que sea, como limpiar los vidrios de los vehículos en los cruceros de las calles. Lo que recauden es para el sostén familiar, pero se corre el riesgo de que caigan en las garras de algún vicio…Para empezar en estas actividades, los menores dejaron de asistir a la escuela, porque como dice una canción que canta Gerardo Reyes “con hambre las letras no entran” …Y es la verdad.

Está Unison abierta al diálogo para evitar huelga, afirma rectora

El trabajo y la gestión de la actual administración universitaria, como parte de la revisión salarial entre la Universidad de Sonora y el Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus), están enfocados en mejorar las condiciones laborales de la planta académica, aseguró la rectora de esta casa de estudios, María Rita Plancarte Martínez.

La rectora atendió ayer jueves la petición de diálogo expresada por integrantes del Staus, y dijo que “la intención de esta administración es mantener un diálogo siempre abierto con sus sindicalizados”. En cuanto a las propuestas económicas realizadas por la Universidad a este gremio sindical, señaló que son acordes a las posibilidades presupuestales de la institución.

“Todas las propuestas que nos hicieron, por medio tanto de la mesa negociadora como de la propia dirigencia del sindicato, fueron revisadas; la cuestión de carácter laboral fue atendida, yo reconozco y buscamos en este acuerdo salarial mejorar las condiciones, fundamentalmente, de los profesores de horas sueltas, y responder a las cuestiones más sentidas”, enfatizó.

Plancarte Martínez reveló que “el gobierno del Estado aportó 4.5 millones de pesos para atender las demandas del Staus y esa es la capacidad que tenemos para resolver las inquietudes planteadas por esta organización sindical. En este sentido, reconocemos la disposición del gobernador Alfonso Durazo”, destacó.

Asimismo, reiteró la disposición de conocer formalmente la respuesta de la parte sindical a los recientes ofrecimientos propuestos por la administración universitaria, y aseguró que se hará un esfuerzo titánico para alcanzar los acuerdos que beneficien a ambas partes.

Por su parte, el secretario general del Comité Ejecutivo del Staus, Juan Díaz Hilton, agradeció la atención brindada por la rectora. “Le reconocemos y agradecemos este esfuerzo de salir con nosotros a dialogar estos ofrecimientos que nos hicieron llegar el día de ayer”, dijo, mismos que se dieron a conocer a la planta académica durante una sesión de la Asamblea General. …Qué bueno, por el bien de todos…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

