Se calmaron aspirantes a dirigir al PRI; al parecer la orden “vino de arriba”

Se calmaron, o los calmaron a los aspirantes a dirigir el PRI Sonora, porque de la noche a la mañana dejaron de hablar y, el actual dirigente, Ernesto De Lucas Hopkins, tampoco ha dicho nada. Además, no hay dinero para sostener precampañas y, los “alborotados y alborotadas”, no van a sacar dinero de su bolsa para derrocharlo, sin tener la seguridad de ganar la elección. Mejor, creo, decidieron esperar la “línea” que se traza desde el tricolor a nivel nacional. El PRI siempre ha sido un partido de línea, de esta forma se evitan resentimientos y divisiones al interior.

Además, el PRI tiene mucho en qué pensar, cuando habrá elecciones en otras entidades del país, en donde se están elaborando estrategias conjuntas entre PRI, PAN y PRD, entre otros partidos, para evitar que Morena siga obteniendo triunfos electorales, quedándose prácticamente solo gobernando en todo el país…

Esto sería como un retroceso muy grande, como cuando los priistas tenían el poder total. Es necesario que los partidos políticos en sonora trabajen muy fuertes desde ahora, para que tengamos en las próximas elecciones competencias y triunfos democráticos.

En el PRI no está pasando nada, se encuentran paralizadas todas sus actividades y, su dirigente estatal, “El Pato” De Lucas, está cumpliendo con sus labores legislativas. Esta inactividad, afecta a los partidos, porque no solamente los priistas se encentran estáticos, lo mismo está pasando en el PAN, que, aunque ya se eligió a su nuevo dirigente, en la persona de Gildardo Real, no se tienen actividades al exterior del partido.

Estos dos partidos, que son los que tienen más militantes en la entidad, todavía no se reponen de la derrota sufrida en las pasadas elecciones.

El PRD es el otro partido que a nivel estatal ha permanecido por más tiempo, después del PAN y PRI, está pasando por la misma situación y, en ocasiones platican sus dirigentes, para ver la posibilidades de aliarse en el futuro para combatir la fuerza que ha tomado el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al cual también pertenece el gobernador Alfonso Durazo Montaño…Durazo debe de realizar un buen gobierno en los primeros dos años, para de esta forma asegurar triunfos electorales en 2024.

Por cierto, este miércoles 27 de abril, el coordinador estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC), Manuel Scott Sánchez, ofrecerá una conferencia de prensa a las 10:00 de la mañana, en el Salón de eventos del Hotel Santiago, por el boulevard Luis Encinas número 545, para mejores señas, frente a las oficinas de Teléfonos de México. ¿Sobre qué será esta conferencia?, pues hay que estar presente. También servirá para conocer qué está haciendo la dirigencia y sus militantes en estos tiempos se “sequía” electoral en la entidad. Hay que recordar que Scott es de Cajeme.

¿Cómo hará el Gobernador para que los trabadores de Sonora reciban mejores salarios?

Quisiera saber cómo lo hará el gobernador Alfonso Durazo Montaño para que los trabajadores reciban buenos salarios, porque en Sonora no hay tanto desempleo, nada más que los existentes son mal pagado por parte de los gobiernos federal, estatal y municipales…Es cuestión de que se haga una revisión que, aunque no se paga el salario mínimo, este está “arribita”. En el sector privado es la misma, la gran mayoría gana bajos salarios y así no se puede aspirar a nada. Esta es la realidad, señor Gobernador…Usted lo sabe, los empresarios lo saben y los sindicatos los saben. ¿Entonces?

Los patrones no les pagan bien a los trabajadores porque no hay dinero, los gobiernos igual, ¿qué hará gobernador para que los trabajadores y empleados de su gobierno ganen mejor y, a la vez motivar a los empresarios para que sigan su buen ejemplo? Repito, en Sonora no existe tanto desempleo, como en otras regiones del país, el problema es que son mal pagados y los salarios apenas alcanzan para pagar el servicio de transporte (camiones) para ir y venir a sus trabajos.

Los días 13, 14 y 15 de mayo estará nuevamente en Sonora el presidente López Obrador

El próximo mes de mayo visitará Sonora el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de darle seguimiento a los programas federales y recibir propuestas en beneficio a las etnias yaqui y mayo y, comunidades rurales. Tentativamente el Primer mandatario del país estará en la entidad los días 13, 14 y 15 de mayo…Qué bien, ojalá la vista traiga bienestar a Sonora…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

