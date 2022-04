Agua de Hermosillo se ha convertido en una fábrica de baches en nuestra capital

Los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento y de Agua de Hermosillo (Aguah), deberían de ponerse de acuerdo para no producir más baches en la ciudad, porque una dependencia abre el pavimento para arreglar fugas, la otra, la dirección de Obras de la Comuna no arregla las zanjas que deja la primera. Este es el cuento de nunca acabar, porque cada día son más las calles en mal estado de nuestra bella capital…Creo que esto es cuestión de coordinación, aunque tengo entendido que Aguah es una empresa independiente, de las conocidas como paramunicipal.

Aguah debería de sostenerse con los cobros que hace por el servicio prestado a la población, pero supuestamente hay familias de escasos recursos económicos que no pagan, si las hay, no son tantas. Ha habido administraciones, como la del exalcalde panista Alejandro López Caballero, que la empresa fue autosuficiente, por lo tanto, ahora no tiene porqué no serlo…La empresa debe de arreglar las fugas de agua y volver a dejar todo como estaba, porque se está convirtiendo en una fábrica de baches, mientras el alcalde Toño Astiazarán anda preocupado por arreglar las calles.

Por un lado los trabadores del Ayuntamiento de Hermosillo laboran de sol a sol, en ocasiones hasta de noche, arreglando los bulevares, calles y avenidas para que todo luzca bien, los de Aguah se la pasan arreglando fugas y fabricando baches…Cada reparación de fuja es un bache más para la ciudad, por lo que debe de haber un encargado de coordinar los trabajos de las dependencias para de una vez por todas ir acabando con el mal estado de las rúas y hacer de nuestra capital una ciudad aún más bella…Sí se puede, es cuestión de organización y de voluntad política.

Y, para no salirnos del tema, qué bonita quedó la avenida Veracruz, en el tramo de la calle De la Reforma y boulevard Abelardo L. Rodríguez, parece una pista de baile…Aunque es su obligación, merece un aplauso el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez y los trabajadores de la Comuna. Ya van algunas rúas que se han rehabilitado en los siete meses que lleva Toño al frente de la administración…A este ritmo, para cuando termine su trienio, Hermosillo será una ciudad muy distinta a la que encontró y, si no, lo reelegimos otros tres años más…Claro, si él quiere.

Iniciaron los festejos del Día del Niño en las escuelas primarias y jardines de niños

En las escuelas primarias y jardines de niños del estado empezaron los festejos del Día del Niño, para terminar el próximo jueves. El día 30 es el día oficial, pero cae en sábado y, se podría festejar el viernes 29, pero los maestros tienen sus ya famosas reuniones de Consejo Técnico, por lo tanto, se adelantó. Además, el 01 de mayo es Día del Trabajo y se celebra NO trabajando. Este sí que es un día de descanso obligatorio…Si usted trabaja el 01 de mayo, los patrones se los deben de pagar triple y, si no, se los deben de pagar doble…Ni modo, es por ley, yo nada más les recuerdo.

Este día de descanso no se puede cambiar por otro, ya que de todos modos los patrones lo tienen que pagar con dinero. Hay trabajadores que laboran porque sus empresas no pueden cerrar sus puertas al público, como los hoteles, restaurantes, gasolinerías, medio de comunicación (prensa, radio, televisión, internet, etc), por lo que tienen derecho a ese día triple. Los trabajadores que descansen, repito, deben de recibir un pago doble…Muchos trabajadores no saben esto, es más, los patrones no saben…y si lo que saben, se hacen como si no supieran…En fin, hay que trabajar.

El Gobierno Federal debe de seguir en campaña permanente en contra del Covid

El Gobierno Federal no debe de hablar de dar el “último estirón” en el combate de la enfermedad del Coronavirus, sino permanecer atento porque esta sigue en las distintas regiones del país. Hoy no se puede registrar ni un caso en una ciudad y mañana registrar 100, así no los ha enseñado el mismo mal. No hay que cantar victoria en la lucha en contra de este mal que paralizó a todo el mundo durante casi dos años. Soy de la opinión que debemos de seguir usando el cubre boca.

En lugares cerrados y de mucha gente hay que evitar el contacto directo con otras personas, por el bien de todos…Hay que cuidarnos para haber si logramos que el Covid se vaya de Sonora para siempre. Todo depende de nosotros mismos, porque ya sabemos de lo que es capaz la enfermedad que se llevó a familiares y amigos en solo una semana…Al parecer ya le perdimos el miedo, o se nos ha olvidado lo mal que la pasamos y que dejó muchas secuencias entre la gente.

Domingo rojo en el Municipio de Cajeme; la violencia continúa

El pasado domingo se registró una jornada violenta en el Municipio de Cajeme, donde diversos ataques armados dejaron al menos cinco personas muertas y seis lesionados por herida de bala, sin que hasta el momento se reporte la detención de sospechosos relacionados con estos crímenes… El primer ataque ocurrió la madrugada del domingo en la colonia Villa Bonita, donde un joven resultó sin vida y seis lesionados. La Fiscalía de Justicia en Sonora informó que el ataque comenzó en la colonia Casa Blanca, pero que las víctimas intentaron escapar y fueron alcanzados en Villa Bonita.

Más tarde, tres hombres fueron asesinados a tiros en una ranchería de la Comisaria de Esperanza, en Cajeme; en el ataque también murió un caballo. El hecho se registró cerca de las 11:30 horas, en el fraccionamiento Las Praderas, donde sujetos armados abrieron fuego contra tres hombres que estaban debajo de un árbol. Posteriormente, en la colonia Villa Bonita, un hombre más fue asesinado por un comando armado cuando tripulaba una motocicleta.

Las autoridades implementaron operativos para dar con los responsables, pero hasta el cierre de esta edición no se habían reportado la detención de ningún sospechoso relacionado a los crímenes…Que las autoridades no traten de engañar a la ciudadanía de que ha disminuido la violencia en Sonora. Esta aquí está, hay que dar con los cabecillas de los grupos de estas bandas, que podrían ser sus nuevos vecinos, o los vecinos de toda la vida…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson