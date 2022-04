Los camiones urbanos deben de encender el aire acondicionado por Ley; no es voluntario

La misma cantaleta de todas las temporadas de calor, el encendido de los aparatos de refrigeración de los camiones urbanos de Sonora, que se deben de ponerse en servicio el día 01 de mayo hasta el 30 de septiembre. Son cinco meses “redonditos”, que lo concesionarios se niegan a cumplir por el desgaste que sufren los motores de las unidades y por el incremento en el consumo de combustible.

A una semana de cumplir con esta disposición, que está dentro de la Ley del Transporte, ya empezaron los “estira y afloja” de los transportistas y los funcionarios del gobierno.

Todos los años es la misma, pasando la temporada de calor en alegatos y sin cumplir cabalmente con esta obligación, mientras los usuarios del servicio público sufren de las altas temperaturas arriba de los 50 grados centígrados, dentro de los camiones.

En Hermosillo la mayoría de las unidades cuentan con aire acondicionado, pero los choferes no lo prenden por ordenes de sus patrones. Ya se acabaron los tiempos en que los choferes eran los dueños de las concesiones, ahora, la mayoría están en manos de empresarios que no tienen nada que ver con el transporte.

Ojalá que, con este nuevo gobierno, surgido de un partido de “izquierda”, las cosas cambien y obliguen a los concesionarios a cumplir con la ley, prendiendo la refrigeración a partir del 01 de mayo, sin escusas ni pretextos.

Tuvieron mucho tiempo para darle servicio a los aparatos, aún están a tiempo, para que el próximo domingo las familias planeen salir a pasear a las plazas públicas o a visitar a amigos sin calor en camiones bien refrigerados. También están a tiempo para pegarle una buena revisión a todas las unidades por el reingreso a clases después de la pandemia.

Hay muchos camiones urbanos de Hermosillo, los de color naranja, que ya andan “dando patadas de ahogado” y que necesitan reforzamiento, sin subir, por supuesto las tarifas…

Existe una persona que se llama Alfonso López Villa, que se hace llamar director del membrete Vigilantes del Transporte, que propone que los camiones con refrigeración cobren 10 pesos y sin refrigeración ocho pesos (8 pesos).

O sea, un trabajador de salario mínimo tendría que pagar 40 pesos diarios solo para ir y venir del trabajo…Hay trabajadores que gastan el doble, agarran dos para ir y venir.

No se debe de solicitar por ningún motivo un incremento en las tarifas por pasaje en los camiones urbanos, sino todo lo contrario o, solicitarle al gobierno del estado un subsidio más alto en apoyo a los transportistas para que estos no piensen en un aumento…El transporte urbano es un buen negocio, lo conozco, por lo tanto, los transportistas no deben de quejarse, menos amenazar a las autoridades, porque entonces, el gobierno del estado, con todo su derecho, les podría quitar la concesión…Vale más que se platique, tienen una semana para hacerlo y, tan tan.

¿Si los gobiernos, empresarios y el pueblo no tienen dinero, dónde está lo que se recauda?

¿Si los gobiernos, federal, estatal, municipales y, el pueblo, no tienen dinero, en donde están los recursos que se generan diariamente en el estado? Hay que buscarlos, en algún lugar deben de estar, porque es una “lloradera” por todas partes, alguien debe tenerlo. En las cajas receptoras de dinero del estado y los municipios se hacen diariamente largas filas para pagar, mientras que los funcionarios afirman que no hay dinero en las tesorerías. Insisto, hay que investigar en dónde están los dineros que reciben los gobiernos todos los días.

No nada más los gobiernos, los lugares como restaurantes, taquería, cines, el hipnotizador John Milton y demás, se llenan de personas todos los días, sin contar los grandes y pequeños comercios, entonces me pregunto ¿hay dinero o no hay dinero?

Los expertos de la economía deben de hacer estudios para saben de dónde sale el dinero que circula a diario para la compra de diferentes productos y servicios. Quién sabe cómo la hace uno, pero todos los días come de perdida una vez… Pero, sí hay personas que, desgraciadamente, pasan días enteros sin comer nada. En el mundo es más la comida que se tira que la que se consume, aunque usted no lo crea.

¿Se encuentran listas las escuelas para este regreso a clases?

¿Se encuentran listas las escuelas para este regreso a clases? Hay que tomar en cuenta que el calor llegó con mucha fuerza y empezaron a salir los animales ponzoñosos de sus guaridas y a los niños les gusta mucho, dentro de sus juegos, mover piedras y jugar entre la maleza.

Ojalá las autoridades de educación hayan pensado en la seguridad de los pequeños de jardín de niños, primarias y secundarias. Es necesario, a parte de barrer y trapear los corredores y los salones de clases, limpiar las áreas de juego y los lugares en donde exista zacate, por tanto animal.

Otra cosa muy importante, los aires acondicionados en las escuelas que, cuando salieron de vacaciones de Semana Santa todavía no se prendían, ¿ya les dieron servicio o, están esperando que los niños y jovencitos ocupen sus lugares para hacerlos? Los funcionarios de la secretaría de Educación y Cultura se les vino “el tiempo encima” y muy bien, haciéndose los “chombitos” se les puede ir todo el mes de mayo y espera las vacaciones de junio. Como cada año escolar ocurre.

No estoy descubriendo “el hilo negro”, solo que, como esta es una nueva administración estatal, encabezada por primera vez por un gobierno surgido de un partido de izquierda, que prometió que las cosa iban a cambiar, nada más les recuerdo de cómo era antes…

En las escuelas federales no ha cambiado nada, todo sigue igual, vamos a ver en las estatales, con el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Si todo está bien, qué las dejen así, si se va a hacer un cambio, que sea para mejorar y no solo cambiar por cambiar…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

