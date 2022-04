Llegó el calor para quedarse en Hermosillo; ya superamos los 40 grados centígrados a la sombra

Paz y tranquilidad en los partidos políticos porque no están los tiempos como para visitar colonias de los 72 municipios de Sonora. Los dirigentes de estos de vez en cuando hacen declaraciones a los medios de comunicación para que se diga que están trabajando, pero la verdad es que no. Estamos en organización interna, dicen algunos de los dirigentes, otros tienen spots en la radio y la televisión, pero no se atreven a salir a los barrios, menos ahora que los termómetros registran temperaturas arriba de los 40 grados centígrados a la sombra…Lo peor de esta situación es que la mayor parte de los municipios de la entidad registran 10 meses de calor y solo dos de frío.

La capital, Hermosillo, es uno de los municipios que solo tiene dos meses de frío y 10 de calor. Hay temporadas invernales que los hermosillenses no se ponen chamarras, menos abrigos, solo camisas de manga larga…Además, solo hace un poco de frío por las mañanas temprano y por la tarde-noche…Es molesto andar cargando con chamarras y sacos de vestir, más cuando estos son para climas más fríos…Este mes de abril nos sorprendió, porque de un día para otro se vinieron las altas temperaturas, cuando apenas los vacacionistas volvían a su vida normal y sin darles sus respectivos servicios a los aparatos de aires acondicionados y cooleres en sus hogares y negocios.

En estos días todos los expertos en arreglar las refrigeraciones se encuentran muy ocupados y agendados sus días de trabajo, mientras que las familias soportan las altas temperaturas en espera de su turno. Lo mismo pasó con los automovilistas, que de repente prendieron el aire acondicionado de sus autos (coches, dirían los chilangos) y este empezó a echar aire caliente y, a tener que hacer cola en los talleres especializados en darle servicios a estos aparatos…Las temperaturas arriba de los 35 grados llegaron de sorpresa, más los días arriba de los 40, pero las familias de Sonora y, las de Hermosillo, ya sabemos que así es nuestro clima y no nos prevenimos.

Las temperaturas calurosas ya se generalizaron en todo Sonora, con climas menos calurosos en los municipios de la sierra alta y en los de Norte de la entidad, como Nogales, Agua Prieta, Cananea, entre otros, y muy calurosos, como en Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas, Empalme, Altar, Pitiquito, Caborca, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, entre otros…El calor llegó para quedarse, con muy pocas posibilidades de lluvia…Ni modo, aquí nos tocó nacer, aquí nos tocó vivir, y no nos podemos acostumbrar…Mucha gente que llegó de fuera todavía los resiente más y, tenga la seguridad que nunca se acostumbrarán…Mientras estemos bien de salud, no importa.

Hay que reconocer a los trabajadores que laboran de sol a sol al aire libre

Hay que reconocer a los trabajadores de la construcción que trabajan bajo los rayos del sol haciendo casas, revisando las redes de distribución de agua potable y alcantarillados, entre otros. Lo positivo de esto es que trabajan al aire libre y toman mucha agua y eso ayuda…De todos modos…También a nuestros compañeros reporteros a que a diario buscan la nota de “Ocho Columnas” al raso del sol, para después redactarlas…Hay muchas trabajadoras y trabajadores que laboran en la calle de sol a sol y tienen que soportar las temperaturas arriba de los 40 grados.

Por más calor que haga en Hermosillo, los bulevares, calles y avenidas registran llenos completos de vehículos como si las temperaturas estuvieran muy agradables. En ocasiones me he preguntado ¿qué hacen tantos carros en las calles las 24 horas del día?, y todavía no tengo una respuesta.

Entiendo que en muchos casos sus operadores andan trabajando, ¿pero los demás? No creo que anden dando la vuelta, porque las temperaturas no están como para pasarla bien bulevareando. No sé cuantos vehículos circulan en nuestra capital diariamente, pero son demasiados, creo.

Beneficia a vecinos de seis colonias rehabilitación de calle que inicia Toño Astiazarán

El presidente Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, dio el banderazo para recarpetear la calle Carlos Balderrana, que comunica a través de 11 mil metros cuadrados al bulevar Vildósola con el bulevar Solidaridad. El Toño llevó la buena nueva a los habitantes de las colonias Palo Verde, Las Villas, San Pablo, Villa de Seris, Fovissste y Eusebio Kino, que se beneficiarán directamente una vez que concluyan los trabajos, en los que se invertirán cinco millones126 mil pesos, como parte del plan de obra multianual Hermosillo C.

Cabe señalar que el alcalde, es de los pocos que “suda la camiseta” y anda de colonia en colonia y subrayó que las obras en la infraestructura vial de la ciudad ya impactan la percepción ciudadana.

“Hoy tenemos una buena noticia, no hemos salido del primer lugar todavía en baches, pero estamos mejorando mucho la percepción sobre el estado de las calles”, reveló en referencia a los ejercicios de medición que cotidianamente realiza el INEGI.

“Por ejemplo, en marzo del año pasado a marzo de este año, el 63 por ciento de los encuestados decía que el estado de las calles era lo peor que tenía la ciudad, ya estamos en el 58.6 por ciento, es decir, vamos poco a poco en la percepción de la gente mejorando en el tema de las calles”, bien por él y por los hermosillenses. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios

