Aprueba Senador en lo general y particular reforma a Ley Minera para regular litio

El Senado de la República aprobó en lo general, con 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera en materia de regulación del litio. Asimismo, con 76 votos a favor y 45 en contra, el Senado de la República aprobó sin cambios los artículos reservados del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera en materia de regulación del litio.

Aprobado así en lo general y en lo particular, el decreto fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor. La reforma a la Ley Minera establece que el litio es patrimonio de la nación y que su exploración, explotación y aprovechamiento quedan exclusivamente a cargo del Estado. El Senado determinó crear un organismo público descentralizado para regular todo el proceso.

Reservas de la Ley Minera.

Para la regulación del litio, comisiones del Senado de la República iniciaron discusiones la mañana de este martes, a fin de detallar temas ante su reconocimiento como patrimonio de la nación. El litio, también llamado “oro blanco” o “nuevo petróleo”, es clave para elaborar baterías de autos eléctricos, un mercado que, se espera, supere en demanda a la de los autos de combustión interna en próximos años; en México se han encontrado yacimientos para explotar.

El Gobierno busca evitar que empresas lo exploten sin enriquecer a la nación

La reforma a la Ley Minera dicta que el litio no estará sujeto a concesiones para particulares, a fin de garantizar su soberanía energética y también la de otros minerales que sirvan para transición energética, innovación tecnológica y desarrollo nacional.

Caos en las oficinas de Telcel al caerse el sistema y no poder pagar

Los usuarios de teléfonos celulares se vieron “frustrados” este martes al no poder hablar debido a que la empresa Telcel les cortó el servicio en los primeros minutos del día por no pagar a tiempo sus mensualidades. Los clientes no pudieron pagar de ninguna forma, porque se “cayó el sistema” y no había manera de hacerlo. Fueron largas filas las que se hicieron durante el día en las empresas telefónicas, pero nomás no, no se pudo hacer nada. Estoy seguro de que si les hubieran cortado el servicio de agua no hubiera habido tanta prisa por pagar, principalmente de hombres.

Los clientes de la empresa primero intentaron pagar vía Internet y no pudieron; luego en los negocios que prestan este servicio y tampoco, terminando en las empresas de Telcel del boulevard Rosales, en Metro Centro y Galerías Mall, pero les fue imposible. ¿Por qué?, porque sencillamente se había caído el sistema en la empresa.

Los empleados no sabían si problema era a nivel nacional o local, pero lo cierto es que mucha gente dejó de trabajar, porque primero es lo primero. Mucha gente se fue de vacaciones y no pagó el servicio de sus teléfonos, aquí están las consecuencias.

Esto no es un comercial, es un hecho que se registró este martes en Hermosillo, en donde se demostró, una vez más, que nos hemos hecho dependientes de este aparatito y que ya no podemos vivir sin él…Les informo que yo fui uno de los afectados con este corte de servicio, que, por desidia, y también falta de dinero no pague a tiempo…No sé a qué horas se resolvió el problema, ya pagué anoche vía Internet. La noticia es haber visto a todas las personas desesperadas por no traer servicio de celular, más que si les hubieran cortados los servicios de agua y energía eléctrica.

Registra Sonora una baja del 20.9 por ciento en homicidios dolosos: Gobernador

El gobernador Alfonso Durazo destacó en una comparativa de los meses de enero a abril del 2021 y 2022, respectivamente, hay una baja de 20.9 por ciento en homicidios dolosos en Sonora, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que motiva a su administración a continuar con esa tendencia…Ojalá que los sonorenses lo noten, porque la Semana Santa se lucieron los criminales matando gente…Vamos a ver cómo nos va en esta.

El mandatario estatal dijo que según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Hermosillo tiene una baja del 1.6 por ciento, Nogales 10 por ciento y Ciudad Obregón 1 por ciento en el tema de percepción de inseguridad. Destacó que a pesar de que estos resultados no son satisfactorios, son positivos, porque han sido consistentes la disminución de la percepción de inseguridad en ciudades grandes.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]