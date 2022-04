La carretera de “cuatro carriles” se convirtió en un bulevar citadino el domingo

La carretera de “cuatro carriles” lució este domingo como un boulevard citadino debido a tantos vehículos circulando durante todo el día. Familiares me comentan que fue todo un espectáculo mirar los carriles llenos de automóviles, pickup, camiones pesados y trailers a poca distancia unos de otros.

Los conductores manejaban a una velocidad prudente conscientes de que era peligroso exceder lo autorizado por las autoridades. Hasta esta tarde-noche no se tenía noticias de accidente, esperemos que todo continúe igual durante la semana de pascua.

Este espectáculo también se miró en la carretera Hermosillo-Ures, principalmente en el tramo San Pedro El Saucito- entronque con la carretera 15 México-Nogales y, con más tráfico todavía, en la rúa Hermosillo-Bahía Kino.

Muchos vehículos, miles de vacacionistas y mucha derrama de dinero, por lo que los comerciantes y prestadores de servicios deben de estar muy contentos, principalmente los restauranteros, que van para dos años llorando la ruina…A todos les fue muy bien, mejor que en otros años, por lo que ya tienen “un colchón” mientras llega el Día del Niño.

Y, unos días después, viene uno de los mejores festejos del año, “El Día de las Madres”, en donde todo mundo compra un regalo, costoso o muy sencillo, al ser que les dio la vida y los aguantó – y los sigue aguantando- por tanto, tiempo…Para los comerciantes y prestadores de servicio todos los días son buenos, unos mejor que otros, pero buenos, pero tiene la costumbre de quejarse durante todo el año…Dice un dicho popular que “En donde lloran está el muerto”, y es muy cierto.

Pasó la Semana Santa, ahora inicia la Semana de Pascua, que también les va muy bien

Fue mucho el movimiento que se miró en los lugares de playa, en los pueblos del río de Sonora, en los pueblos de la Sierra y en las ciudades…Años atrás, en los días de asueto de Semana Santa las ciudades de Sonora se quedaban solas, ahora no sucedió.

Esto quiere decir que la gente no tiene dinero y prefirió guardar lo poquito o mucho que tienen por lo tiempo difíciles que estamos viviendo, en donde el desempleo es general y en las empresas y el gobierno no quieren pagar más. La mayoría de los trabajadores no ganan lo suficiente como para salir de vacaciones unos días.

A pesar de la ruina, muchas familias de Hermosillo se dieron sus mañas para salir de perdida a San Pedro El Saucito a disfrutar comidas de la región y respirar aire puro. Otros a presenciar los rituales de los fariseos a los barrios de El Coloso y La Hacienda de la Flor, entre otros lugares. Son muy bonitas las fiestas de Cuaresma de los fariseos, más el sábado de Gloria.

La gente pudo pasar los Días Santos y conocer las tradiciones de la tribu Yaqui, en todos los rincones de Sonora. En nuestra capital sonorense son fiestas tradicionales muy bonitas, con mensajes religiosos.

Murió doña Rosario Ibarra, activista mexicana que luchó en busca de desaparecidos

La activista Rosario Ibarra murió la mañana del pasado sábado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, confirmó la CNDH en su cuenta oficial de Twitter. En presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era una mala noticia el fallecimiento de doña Rosario Ibarra de Piedra, a quien recordará siempre por el profundo amor que le tenía a sus hijos.

Su actividad política comenzó en 1973, cuando su hijo Jesús Piedra Ibarra fue acusado de pertenecer a un grupo armado de orientación comunista, la Liga Comunista 23 de septiembre.

Jesús Piedra desapareció en 1974, cuando fue detenido por las autoridades tras el asesinato del policía Guillermo Villarreal Valdez. A partir de entonces, Rosario Ibarra inició un largo peregrinar en las instituciones gubernamentales demandando información acerca del paradero de su hijo, que hasta la fecha no se ha esclarecido.

Jesús Piedra es considerado víctima de la desaparición forzada de personas que habría llevado a cabo el gobierno de México en las décadas de 1960 y 1970. El 17 de abril de 1977 fundó el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos (más conocido como el Comité ¡Eureka!), que reúne a varias familias de personas desaparecidas o presas durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Hasta la fecha, Rosario Ibarra era la representante de los reclamos hacia los gobiernos mexicanos represores de ese entonces.

También formaba parte de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam). En 1982, fue candidata a la Presidencia de la República por el desaparecido Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue diputada por ese partido, y en 1988 nuevamente alcanzó la candidatura a la presidencia de la República. Tras ser declarado vencedor Carlos Salinas de Gortari, Ibarra se unió a los reclamos de fraude electoral… Doña Rosario Ibarra fue columnista de El Universal en los años donde la oposición tenía pocos o nulos espacios.

Por su lucha, fue candidata al Premio Nobel de la Paz en los años 1986, 1987, 1989 y 2006.

El 23 de octubre de 2019, a los 92 años de edad, el Senado de la República le entregó la Medalla de Honor Belisario Domínguez “en reconocimiento de su ardua labor como activista y defensora de los derechos humanos por más de cuatro décadas en favor de presos políticos, desaparecidos y exiliados”.

A pesar de su diminuta figura, fue toda una señorona que tuve el gusto de conocerla y entrevistarla en tres ocasiones…Descanse en paz doña Rosario…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

