Se preparan las familias para pasar unos días de descanso en los lugares de playa y el campo

Llegó el calor a la mayor parte de Sonora y eso hará más placentera la Semana Santa para salir a vacacionar a los lugares de playa y al campo. El sábado, los grandes centros comerciales ubicados en los márgenes del río Sonora, en Hermosillo, se vieron llenos de compradores al grado de no poderse caminar en sus interiores. Los estacionamientos fueron insuficientes para dar cabida a tantos vehículos, al grado de no respetarse los lugares para los autos con placas de incapacitados.

La gente se preparaba para salir de la ciudad en estos días de asueto, y pasar unos días tranquilos con familiares y amigos, sin la presión laboral. Muchos se van a las playas cercanas a Hermosillo y otras a los ejidos y pueblos ubicados del río de Sonora y la sierra. La intención es descansar y disfrutar de los bellos lugares que tiene Sonora. Mientras unos se van, otros llegan procedentes de distintos municipios de la entidad y de los estados de Arizona y California, de la Unión Americana.

El fin de semana también se vieron llenos los expendios de gasolina, por le temor de que se fuera escasear el combustible, como se ha venido comentando en los diversos sectores de la sociedad. Se habla mucho de que no hay dinero, pero la gente se las ingenia para salir de vacaciones en estos días santos a los ejidos cercanos, o a las playas de Bahía Kino, Tastiota, El Choyudo, El Colorado, entre otras, de ida y vuelta…O sea, ir y venir en el mismo día, llevando lonche.

Así lo hacemos la mayoría de los hermosillenses, principalmente la chavalada; otros se van y pasan varios días en la playa, duermen en la arena bajo el techo de una carpa, o al aire libre, arropados con una cobija… “Qué tiempos señor don Simón”, como diría el columnista Moisés Zamora, mejor conocido como “El cuervito Zamora”. Estos días de vacaciones las playas de Hermosillo reciben muchos visitantes del estado de Chihuahua, Sinaloa, las dos bajas californias y del “otro lado”.

Aunque muchas familias salen fuera, la ciudad de Hermosillo no se queda sola, como sucede en otros lugares. Las plazas públicas se ven familias completas, con todo y perro, que salen a pasarla bien, más ahora que todavía no está haciendo mucho calor. Muchos que tenemos que trabajar tampoco hacemos planes de salir…Además, la situación económica sí está difícil, porque no hay trabajo, porque el gobierno estatal se ha visto lento al no generar fuentes empleo.

No ha habido obras públicas y los constructores se la han visto mal, sin lograr una recuperación. Hasta ahora muchas declaraciones por parte del Gobernador Alfonso Durazo Montaño, pero ya es hora de pasar de las palabras a los hechos. La industria de la construcción de Sonora tiene confianza en que las cosas cambiarán, pero en más de siete meses no ha habido nada y los empresarios batallan para sostener sus negocios…Si no hay obras, no hay trabajo, ni dinero.

No sé cómo quedó la votación final de la Revocación de Mandato; AMLO seguirá de presidente

No sé cómo estuvo la votación en Hermosillo, las casillas que visité se miraron solas, esto fue desde muy temprano hasta la una de la tarde. A lo mejor, como casi siempre ocurre, la gente se levantó tarde por ser domingo, o porque no había necesidad de madrugar para ir a votar. Hace poco más de tres años la mayoría de los mexicanos votaron para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantuviera en el poder seis años y así será, tenga usted la seguridad.

Lo de la revocación de mandato es un show organizado por el mismo presidente López Obrador, para demostrar que todavía la mayoría de los mexicanos lo apoyan, de eso no hay la menor duda. No tiene caso gastar tanto dinero por algo innecesario, cuando el pueblo se está muriendo de hambre, pero él no se da cuenta porque vive en su mundo, muy aislado de la realidad. Hace falta que alguien lo pellizque para que despierte y se ubique bien…Esto solo distrae a la ciudadanía.

También viene siendo una cortina de humo para que la gente no se de cuenta de los problemas reales por lo que atraviesa el país, tanto en lo social como en lo político…La inflación por las nubes, el desempleo ni siga, los precios de la canasta básica sin control, incrementándose los robos a casa habitación y negocios. Los niños de jardín de niños, primaria y secundaria sin desayunar para irse a clases…De esto es presidente no se da cuenta, pero sí lo sabe, pero le vale…Esa es la realidad.

Se dice que López Obrador está construyendo su reelección, yo no lo creo, pero sí me gustaría que empezara a gobernar y se deje de tantas payasadas. Nuestro país está perdiendo el respeto de los demás países del mundo, incluyendo Estados Unidos y eso no es bueno para los mexicanos, pobres y ricos…En fin. Hasta aquí los comentarios de hoy regreso mañana, con el favor de Dios. Disfruten la Semana Mayor y dense tiempo para visitar las iglesias.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson