La llegada de más militares a la región de Caborca podría provocar más violencia

La llegada de militares a Sonora solo ha provocado más violencia, esto lo hemos visto durante los últimos años, por lo que no es la solución para pacificar la región del Desierto de Altar, como lo manifestó el Gobernador Alfonso Durazo Montaño en su visita al Municipio de Caborca. Durazo quiso calmar a los habitantes de este lugar, pero estos ya “están curados de espanto”. No es la primera promesa que les hacen en donde les dicen que acabarán con la violencia. Los militares no se enfrentan a los grupos del crimen organizado, esto lo hemos visto en los últimos años.

Los militares hacen rondines a diario y, cuando se registra los hechos de violencia, llegan después de que todo pasó a tomar nota. Los agentes estatales y municipales son los que se enfrentan a los grupos delictivos que operan en la región. Tampoco se “tiran a fondo”, nada más los “espantan” para que se vayan, porque tampoco van a arriesgar sus vidas en una guerra dispareja, en donde los grupos criminales traen mejor armamento que ellos, serían como suicidios en masa. Además, los policías no ganan el suficiente dinero como para poner en riesgo sus vidas…Ellos cumplen.

En esa región del Desierto del Altar, se dan muchos enfrentamientos entre los diferentes grupos del crimen organizado que operan, principalmente en los pueblos del “tercer mundo”, así se hacen llamar, porque están muy olvidados de las autoridades federales y estatales, en donde se encuentran Altar, Pitiquito, Tubutama, El Sásabe, entre otros. Esa región es el paso natural de indocumentados centroamericanos a los Estados Unidos. En Muchas ocasiones, los grupos de “malosos” cargan de droga a migrantes que cruzan al “otro lado” de la línea fronteriza caminando.

También, por la región del Sásabe se pasa mucha droga en vehículos por la poca vigilancia de las autoridades estadunidenses. De este lado de la frontera, como quiera se llega a un arreglo con las autoridades mexicanas. Esto se hace desde hace muchos años, desde siempre. Cabe señalar que en ese lugar se encuentra el territorio de la tribu Pápago, que son autónomo, tanto del lado “gringo” como del mexicano…Los militares no han podido acabar con la violencia de esta región de Sonora, en donde el municipio más grande es Caborca, en donde viven los jefes de las bandas.

El Gobernador Alfonso Durazo Montaño, se comprometió el pasado 06 de abril, día en que se celebró la derrota de los Filibusteros por parte de los caborquenses, a acabar con la violencia de esta región…Ojalá que sus declaraciones no alboroten más la “bitachera” y se sientan ofendidos los diferentes grupos del crimen organizado que operan en esa región, que escogieron este lugar del país, por la cercanía con los Estados Unidos y su ubicación en el Desierto de Altar. En el último año han aumentado las muertes violentas en Caborca y sus alrededores.

La violencia no solamente se registra en el Noroeste del estado, sino también en el Sur y Norte, en los municipios de Cajeme, Navojoa, Guaymas, Empalme y Nogales, entre otros…Sonora se ha convertido de unos años acá en un estado violento, en donde las autoridades se han visto superadas por los grupos del crimen organizado. Esto lo sabe el mandatario estatal, que, antes de ser gobernador, fue secretario de Seguridad Pública a nivel nacional, que por ciento no le fue muy bien, porque le tocó el inicio en donde las bandas criminales empezaron a operar en todo el país.

En estos momentos se ve difícil sacar de Sonora a los grupos criminales que controlan el tráfico de drogas, de humanos, contrabando de todo, que ejercen un poder de este lado y del otro lado de la frontera. en los Estados Unidos…En los últimos tres años han crecido los grupos delincuenciales en todo el país, Sonora no podía ser la excepción, más como un estado fronterizo. El Gobierno federal no ha podido acabar con la delincuencia y esta se ha extendido a todo el territorio nacional, hasta en los pueblos más pequeños que no sabían lo que era esto. Sonora antes era un estado de paso de droga, ahora se está produciendo y sembrando. Esto lo sabe el gobernador.

Por el bien de todos, hay que vacunarse contra el virus del Covid

Dicen que asisten pocas personas a vacunarse en contra del Coronavirus y esto preocupa a las autoridades estatales de salud…A la mejor ya se vacunaron todas. Lo que sí, se siguen registrando enfermos de esta temible enfermedad en todo Sonora, por lo que no hay que confiarse y si alguien aún no asiste a los módulos de vacunación, que lo hagan, por el bien de todos.

Muchas personas no creen en las vacunas, otras no se vacunan por cuestiones religiosas, otras, simplemente porque les dan pánico las agujas. Hay que respetar sus decisiones, ojalá no adquieran la enfermedad y contagien a más personas, principalmente a sus familias. Las autoridades han cumplido y a diario hacen llamados a todos los que todavía no se han aplicado el antídoto para que pasen a los diferentes puestos de vacunación.

El próximo domingo inicia la Semana Santa, cuídense mucho y asistan a las iglesias

El próximo domingo inicia la Semana Santa, recuerden que hay que cuidarse mucho si es que van a salir fuera, a los diferentes centros vacacionales de la entidad. También si se quedan en casa, hay que disfrutar la ciudad, que no la valoramos por nuestras ocupaciones diarias…Hermosillo tiene muchos lugares que visitar y que no lo hacemos por falta de tiempo…Ahora, hay que darnos ese tiempo…También hay que visitar las iglesias de todas las religiones…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson