Esperemos tomen en cuenta a constructores locales en obra carretera Sonora- Chihuahua

La inversión carretera conjunta anunciado por los gobiernos de Sonora y Chihuahua, para modernizar la rúa que conecta a ambas entidades, es un gran proyecto que beneficiará el intercambio comercial, económico y turístico de ambas regiones, destacó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Sonora, Jorge Aguirre Robles.

Y tiene mucha razón porque la citada obra implica una inversión de 13 mil millones de pesos, que no es cualquier cosa

Consideró que este tipo de obras proyectan un gran crecimiento para el sector de la construcción en la entidad, ya que, además de la mejora en la carretera como tal, se realizarán obras de gran calado en el puerto de Guaymas, así como obras de infraestructura secundarias, dejando una importante inversión para Sonora.

Ojalá que se tome en cuenta a empresas locales, porque siempre llegan empresas constructoras nacionales e incluso internacionales que se hacen cargo de estos trabajos y los constructores de Sonora les dejan la “chiruza”.

Por lo pronto, Aguirre Robles informó que este proyecto y las obras secundarias que implican, seguramente aportarán a aplicarle un mayor dinamismo al intercambio comercial ya existente entre ambos estados y a la región noroeste del país.

“Es una gran oportunidad la que tenemos con estas obras que se realizarán, la CMIC Sonora y sus agremiados estarán atentos para ser partícipes en este gran proyecto y también para apoyar y fortalecer los lazos comerciales que se generarán entre Sonora y Chihuahua”, esperemos que así sea.

Por suerte en Chihuahua, se cuenta con un aliado sonorense, y nos referimos a Luis Serrato Castell, quien es Secretario de la Coordinación de Gabinete de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien seguramente estará pendiente de que se beneficien constructores de ambas entidades.

Aguirre Robles reconoció que esta gran obra, vendrá a ser la mejor opción de transporte carretero para la producción industrial, manufacturera y agropecuaria de los estados, además de conectar con el puerto de Guaymas para ser el punto de salida para la cuenca del pacífico con los mercados indio, chino y japonés, entre otros.

Hay que ayudar a la Cruz Roja de Hermosillo con lo que usted pueda; inició su colecta

La Cruz Roja Mexicana, delegación Hermosillo, inició la colecta anual, en donde sus directivos pretenden que les vaya muy bien, para la compra de cuándo menos cuatro ambulancias nuevas. Así que no les extrañe ver en los cruceros de la ciudad a socorristas y voluntarios pidiendo ayuda para la benemérita institución, que no sabe uno cuando la podría necesitar, ojalá que nunca. Hay que colaborar con lo que se pueda, uno, dos, cinco pesos, o más. La Cruz Roja atiende a todas las personas cuando se solicitan sus servicios, sin importar su estrato social.

La campaña inició el pasado lunes 04 y terminará el día 08, del presente mes de abril. Los voluntarios estarán boteando en los diferentes cruceros de la ciudad, por lo que los automovilistas deben llevar su donativo en la mano para no perder tiempo, principalmente en donde haya un semáforo…” Nadie es tan pobre que no pueda ayudarla, ni tan rico que no pueda necesitarla” así eran las campañas de antes, no sé si ahora sean las mismas. Como quiere que sea, hay que ayudar a la benemérita institución que cada vez necesita más del apoyo de comunidad hermosillenses.

