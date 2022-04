El presidente López Obrador y el gobernador o Durazo deben ponerse a gobernar

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Alfonso Durazo Montaño, deben ponerse a gobernar y no andar realizando marchas y mítines de apoyo a sus gobiernos. López Obrador fue electo por seis años, al igual que Durazo, por lo que, si sienten que no han podido con “el paquete”, que renuncien voluntariamente. El país se le está desmoronando al presidente por tanta violenta, en donde el pueblo ha tomados las armas, matándose entre hermanos mexicanos. El presidente cree que con salir por las mañanas a las conferencias de prensa es suficiente. No Señor Presidente, México tiene muchos problemas que urge resolver.

El Gobernador Durazo le sigue el juego al presidente organizando plantones de apoyo para que los sonorenses voten por que se quede López Obrador en el puesto público. El pueblo de México eligió a un presidente por seis años y ahora que se aguante, no hay necesidad que ande con payasadas. El presidente apoya con dinero en efectivo y sin intermediarios a los adultos mayores, no importan que sean pobres o ricos, qué bueno que lo hace, pero debe de gobernar para todos y tener una buena relación con los sectores de la sociedad, empresarios, clases populares, políticos, iglesias y demás. El presidente se aprovecha de la gente pobre y sin educación.

No se puede hablar de pobreza cuando nunca la has sufrido, ni de hambre cuando siempre tienes comida en casa. Hay muchas familias en Sonora que no tienen que comer, mientras los gobiernos derrochan dinero en cosas innecesarias. Ojalá que las familias que convocaron el pasado sábado hayan recibido un pago, de perdida para pasarla bien, sin hambre, el fin de semana. Antes se le criticaba al PRI que daba tortas, de perdida.

López Obrador va de salida y cada día baja más en las encuestas de popularidad que realizan las empresas que se dedican a este tipo de trabajos, pero se sigue manteniéndose arriba. El acarreo realizado el pasado sábado en Hermosillo, fue con el fin de que los sonorenses brindaran el apoyo públicamente, previo a la votación del próximo domingo 10 de abril…Durazo no trajo al presidente al mitin, pero sí al secretario de Gobernación, Adán Augusto López y al dirigente del partido Movimiento de Reconstrucción Nacional Morena (Morena)…

Los habitantes de los municipios tienen muchas necesidades y no hay trabajo y, los que hay, son mal pagados…Hay muchos profesionistas egresados de las universidades, con maestrías y hasta doctorado, ganando el mínimo. Debe respaldar a los jóvenes y a los no tan jóvenes para que sigan adelante. Ni las empresas, ni los gobiernos pagan buenos salarios…Hay mucho por hacer como para andar perdiendo el tiempo en mítines que no le dejan nada a la gente. López Obrador saldrá adelante en la votación del domingo, de eso no hay duda, por eso considero una payasada el acto del pasado sábado, como la del próximo domingo…No hay que abusar de las personas.

Muchas familias de escasos recursos económicos no tienen dinero para legalizar sus autos

Muchas personas de escasos recursos económicos no tienen dinero para legalizar sus vehículos de procedencia extranjera, por eso no se han presentado en los lugares que se han destinado para este trámite. Solo se han presentado los que tienen vehículos de modelo más reciente, que son los que pudieron comprar una unidad arriba de los 60 mil pesos. Una persona que puede pagar 60 mil pesos por un auto “chueco”, tienen dinero, o lo quiere para un negocio y no para llevar a los chamacos a la escuela, o ir al mandado los fines de semana…La idea era que el trámite fuera más barato. No es que este esté muy caro, es que la gente no tiene dinero…Esa es la verdad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en una de sus conferencias mañaneras, que la regularización de los “chuecos” era voluntaria, por lo que no habrá problemas para la circulación de estos por los municipios del país, principalmente en los estados fronterizos, como Sonora. Es que este trámite cuesta más de cinco mil pesos, incluyendo las placas, que, aunque usted no lo crea, la mayoría de las familias que traen vehículos ilegales, no los tienen. Los que pedían la legalización, son las personas que tienen dinero y que compraron un auto más o menos.

Son muchos los vehículos extranjeros los que circulan en Sonora, gran parte de ellos de modelo reciente y de lujo. Estos, según el Decreto, no se podrán legalizar, pero seguirán circulando en los 72 municipios de la entidad…Muchos carros ilegales que se ven en las calles, principalmente pickup y camiones pesados, traen hasta razón social de empresas…Recuerden que lo que se permite es legal, por lo tanto, seguiremos usando autos traídos de los Estados Unidos, que, por cierto, ya están muy caros en el otro lado de la frontera, más ahora con la regularización. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

