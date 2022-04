Empatan Rayados y Atlas 0-0 en juego de la jornada 15

Pese a que se mantienen en zona de Liguilla, el equipo de Monterrey podría caer este jueves si Cruz Azul derrota a Querétaro

Los Rayados no pudieron pasar del empate 0-0 con Atlas y pese a que se mantienen en zona de Liguilla, podrían caer este jueves si Cruz Azul derrota a Querétaro en el cierre de la Jornada 15.

El cuadro albiazul no mostró su mejor cara e incluso perdonó algunas oportunidades frente al arco de Camilo Vargas, que los pudieron dejar en mejor posición dentro de la tabla general.

El cuadro de Víctor Manuel Vucetich buscó desde el primer minuto la portería rival, con un Vincent Janssen que quería acabar con la sequía del gol, aunque sin lograr daño.

Franco Troyansky hizo la única jugada de peligro de los tapatíos en el primer tiempo, al minuto 21, luego de un disparo que atajó de buena forma Esteban Andrada.

Sin embargo, los regios armaron un contragolpe, que terminó en un penal después de que Jairo Torres se recargara sobre Joel Campbell, al 22′.

Desde los once pasos, Maximiliano Meza intentó abrir el marcador, pero su disparo fue adivinado por Vargas, quien evitó el gol del argentino. Fue el cuarto penal fallado en la temporada de 5 posibles para Monterrey.

Para la segunda parte el futbol del Monterrey no cambió mucho. Los contragolpes y la búsqueda de Janssen en el ataque era la constante.

Así, al 51′, el neerlandés tuvo su oportunidad más clara para anotar, pero tras recibir en el área un balón de Jesús Gallardo, lo estrelló en el travesaño pese a que Vargas estaba vencido, lo que provocó la molestia de algunos aficionados albiazules.

Diego Cocca modificó sus piezas para hacer más ofensivo al equipo rojinegro, pero la defensiva del Monterrey evitó el peligro en al menos tres ocasiones.

Los Rayados se quedaron con 10 hombres luego de la expulsión de Celso Ortiz al 66′, quien en una entrada sobre Aldo Rocha, terminó por llevarse con los tachones a Anderson Santamaría. En primera instancia, el árbitro César Ramos le mostró la tarjeta amarilla, sin embargo, tras la revisión en el VAR, cambió la marcación por expulsión.

Alfonso González tuvo la última oportunidad de peligro ante el arco rojinegro, justo en el 95′, sin embargo, su disparo rebotó en la cara de Gallardo, quien además se encontraba en fuera de lugar.

Así, los Rayados llegaron a 23 puntos, los mismos que el Atlas, para mantenerse por mejor diferencia de goles en el cuarto puesto de la tabla. El próximo partido de los regios será el sábado 23, cuando visiten al Pachuca en el Estadio Hidalgo a las 17:00 horas.