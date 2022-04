Eliminan al Barcelona de la Europa League

Fueron superados por el Eintracht Frankfurt con un 3-2 (4-3 global) para avanzar a las semifinales del torneo

En la cancha y en las gradas, el Eintracht Frankfurt superó al Barcelona en el Camp Nou, en el campo con un 3-2 (4-3 global) para avanzar a las Semifinales de la Europa League.

Mucha polémica generó el que en el inmueble hubieran tantos aficionados del club alemán (algunos reportes indican que hasta 30 mil), pero más habrá por el paseo que las Águilas le dieron a los blaugranas, en un marcador más que engañoso de acuerdo con el trámite del juego.

Se suponía que Barcelona era el cuadro con mejor ritmo en las grandes Ligas europeas, que sus 15 partidos invicto en todas las competencias afianzaban la etiqueta de favorito. No obstante, el Frankfurt voló con un doblete de Filip Kostic y un tanto del colombiano Rafael Santos Borré. El conjunto catalán reaccionó hasta la compensación, con dianas de Sergio Busquets al 90’+1′ y de Memphis Depay al 90’+11′, de penal.

Barcelona no supo por dónde le llovió la metralla. Al minuto 3 ya tenía un penal en contra, cuando Eric García sujetó a Jesper Lindström. Desde los once pasos, Kostic marcó el primero al 4′.

Todo el juego del club catalán se limitó a buscar a Ousmane Dembélé por derecha, el único con el desequilibrio para inquietar a la visita, en una noche en la que Pierre-Emerick Aubameyang falló en las tres opciones que tuvo frente al marco. La defensiva, por su parte, tuvo una noche de terror.

La presión del visitante rindió frutos. Bastaba con recuperar el balón y tocar al movimiento de sus delanteros, ya fuera a Lindström, Daichi Kamada o Borré, además de que el volante Ansgar Knauff solía ganar cada mano a mano. Por momentos, parecía práctica de tiro a gol contra Marc-André ter Stegen.

En el segundo tanto, tras una recuperación de balón en la media cancha, el uruguayo Ronald Araújo retrocedió tanto que le dio el espacio a Borré para mandar el trallazo al ángulo superior derecho. En su festejo, juntó sus manos a manera de rezo y señaló el 19 de su short, número que utilizaba su compatriota y recién fallecido Freddy Rincón.

Tras un saque de banda, el Frankfurt estuvo cerca del tercero en el primer tiempo luego de una distracción de Óscar Mingueza, pero por esa vía anotó en el complemento, luego de que el recién ingresado Sergiño Dest no se percatara de que a su espalda estaba solo Kostic, quien liquidó a Ter Stegen con un zurdazo.

Al Barcelona le anularon un gol de Sergio Busquets al 88′, por fuera de lugar. Tres minutos después metió un trallazo cerca del poste derecho, anotación que si acaso daba cierta esperanza era por el portero Kevin Trapp, aquel que se comió 6 goles en el Camp Nou hace cinco años cuando jugaba para el PSG.

Quizá el cierre del juego pudo ser más dramático en caso de que el central Araújo acertara alguna de las dos opciones de gol que tuvo, pero el segundo tanto (cortesía de Depay) llegó muy tarde, ya cuando no quedaban segundos en el reloj.