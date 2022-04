Egresa alumno del ITH con calificación perfecta

Es el primer caso en 46 años de la institución. El joven Gabriel Manuel Banda Pérez finalizó la carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones con una calificación de 100 a lo largo de sus estudios

Con una calificación perfecta a lo largo de su carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Gabriel Manuel Banda Pérez, recibió un reconocimiento especial por obtener no solo el mejor promedio sino de su generación así como en los 46 años que tiene el Instituto Tecnológico de Hermosillo en funciones.

El joven de 22 años, es el mayor de tres años, y eligió la institución a fin de obtener la mejor preparación para triunfar en el mercado laboral.

“La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales me brindó la oportunidad de prepararme en el crecimiento tecnológico ya que desde pequeño mi interés por las computadoras ha estado presente y mientras crecía veía que estas carreras son en cierta manera el futuro porque todo se está automatizando y pasa al proceso virtual, prueba de ello es la pandemia que hemos atravesado”, expuso.

Fue durante la ceremonia de graduación organizada por personal del Tecnológico de Hermosillo el evento en el cual se reconoció las habilidades académicas de Banda Pérez sino también el apoyo que brindó a sus compañeros de aula a quienes compartía los conocimientos adquiridos a través de sus docentes y el material didáctico utilizado en las clases.

“El Instituto Tecnológico de Hermosillo es una buena escuela que me impulsó fuera de mi zona de confort, me llevó a participar en cosas fueras del conocimiento teórico y por eso me gustó mucho los años de preparación en mi carrera”.

Gabriel Banda Pérez, el primer estudiante con calificación perfecta en los 46 años de historia de ITH detalló que “esto no es solo esfuerzo mío sino de todos los que han puesto un esfuerzo en mí y la bendición de Dios actuando en mi vida”

Se gradúan de 10 carreras y cuatro maestrías

Del cinco al siete de abril el Centro de Vinculación Empresarial y Sistemas Integrales (Cevisi), fue la sede de la ceremonia de graduación de la Generación 2017-2021 del Instituto Tecnológico de Hermosillo donde egresados de diez carreras y cuatro maestrías recibieron los documentos que avalan su preparación académica.

El Director de ITH, José Antonio Hoyo Montaño, encabezó los eventos donde fue acompañado por la Directora de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes), Blanca Aurelia Valenzuela, representantes de la IV Zona Militar y la Región Aérea del Noroeste, la Presidencia Municipal de Hermosillo, el Presidente del Consejo de Vinculación, Félix Tonella Platt, la Subdirectora de Planeación y Vinculación, Sonia Regina Meneses Mendoza, el Subdirector de Servicios Administrativos, Francisco Medellín Valdez.

“Agradecemos a sus familias por la confianza depositada en la institución hace cinco años donde formaron su carrera profesional, no ha sido fácil fueron dos años llenos de retos ante la pandemia, pero ustedes son muestra de lo que el esfuerzo, perseverancia y tener un objetivo claro; están aquí cumpliendo el primero de muchos sueños profesionales”.

Hoyo Montaño detalló que en 46 años de historia el ITH tiene egresados laborando en Europa, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y África, existen jóvenes estudiando un posgrado en Japón, Australia, Alemania, Holanda, entre otros; “tenemos quince mil egresados hay un representante de la comunidad tecnológica en cuatro continentes así que ustedes son un digno representante de que, en el Esfuerzo Común, la Grandeza de Todos”.