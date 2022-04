Detectan mediante dron a irresponsable conductor en Bahía de Kino

El hombre tripulaba un vehículo de la marca Volkswagen y se desplazaba con exceso de velocidad sobre el camino alterno al bulevar Mar de Cortés

Como resultado del monitoreo a cargo de personal del grupo operativo de Escua-Drones de la Policía de Hermosillo, se detectó un auto conducido con exceso de velocidad, el cual fue interceptado y amonestado el conductor.

Vía área, a las 10:50 horas de este viernes los oficiales se percataron que el vehículo de la marca Volkswagen transitaba sin respetar el límite de velocidad sobre el camino alterno al bulevar Mar de Cortés.

De inmediato se dio aviso a personal operativo de Tránsito Municipal, y con apoyo de un dron se les guió e informó de la ruta que llevaba el conductor, quien en su trayecto rebasó varios vehículos.

Los integrantes del grupo Pegaso lo siguieron y procedieron a aplicar la sanción al conductor del automóvil, exhortándolo a respetar la ley de Tránsito y con ello prevenir algún accidente.

Personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo hace un llamado a la ciudadanía a no conducir con exceso de velocidad, no usar el teléfono celular mientras se maneja y a no combinar ingesta de alcohol con el volante.

Recientemente se entregó a la corporación municipal cinco drones para vigilar las colonias de Hermosillo.

Uno de los cinco drones se puso en funcionamiento por primera vez en el operativo de Semana Santa, en Bahía de Kino para vigilar la seguridad de los visitantes desde el aire.

Los drones cuentan con una cámara infrarroja que permitirá detectar incendios, fugas de gas o personas extraviadas desde una distancia de un kilómetro, durante el día y noche.