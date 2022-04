Despotrica Pink contra la revista Rolling Stone

La cantante mostro su enfado contra la publicación de un artículo sobre las 25 Mejores Actuaciones de los Grammy a lo largo de la historia

La cantante Pink criticó a la revista Rolling Stone luego de que esta publicara un artículo sobre las 25 Mejores Actuaciones de los Grammy a lo largo de la historia.

“Ustedes han sido irrelevantes desde 1990”, escribió la intérprete de “Get the Party Started” en los comentarios de Instagram de un post de la revista referente al reportaje.

El artículo menciona a músicos como Foo Fighters, Dua Lipa, Cardi B, Megan Thee Stallion, Eurythmics, Billie Eilish, Alicia Keyes, Ricky Martin y muchos más.

“Esta es la revista que solía presentar a personas como John Lennon y Muddy Waters. Hunter S. Thompson escribió piezas políticas. Pusieron a Tina Turner en su portada. Luego toda la credibilidad se fue a la mierda cuando decidieron emplear ‘estilo sobre sustancia’ e ‘ingresos sobre autenticidad'”, escribió Pink.

“Fue entonces cuando Snooki (del reality Jersey Shore) se convirtió en una portada aceptable. ¡Dame un maldito break! Haz tu tarea. No es necesario que te guste mi música ni nada sobre mí, y créeme, me importaría un comino, pero esta es la mayor venta en la maldita historia cuando se trata de una publicación en la que todos confiamos alguna vez”.

La cantautora, de 42 años, no apareció en la lista, pese a que se ha presentado en el escenario de los Grammy en varias ocasiones a lo largo de los años. Ha obtenido tres victorias en el transcurso de su carrera, en medio de 21 nominaciones.

“¡Maldita sea Rolling Stone! Y me he sentido así durante décadas, como lo han hecho muchos de mis artistas favoritos y mis compañeros”, aseguró Pink.

“Esto no se trata solo de su horrenda opinión de ‘calificar las actuaciones de los Grammy’. Son décadas de perder el tiempo de la gente y de miles de árboles”.