Desechan iniciativa de reforma eléctrica por no alcanzar mayoría calificada

Los legisladores de Morena y aliados lograron 275 votos a favor mientras que las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC obtuvieron 223 y no se logró la mayoría requerida

Tras no alcanzar mayoría calificada, el Pleno de la Cámara de Diputados desechó la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con 275 votos a favor y 223 votos en contra de las bancadas de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la reforma que Morena calificó como una de las votaciones más importantes de la actual Legislatura no alcanzó la mayoría calificada requerida.

“En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto”, indicó Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva.

Con ello, la eléctrica se convierte en la primera reforma constitucional enviada por el Presidente en ser rechazada por el Pleno de San Lázaro.

Tras el revés, los diputados de oposición celebraron.

“Sí se pudo” coreaban diputados del PAN, del PRI, del PRD y de MC con el puño en alto.

“Vendidos”, “traidores” y “es un honor estar con Obrador” fue la respuesta de la mayoría de Morena y sus aliados.

El vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy intentó suavizar la derrota de la mayoría, argumentando que habían ganado la votación, pero eso no evitó los abrazos de felicitación entre la Oposición.

“Ganamos con 275 votos la votación de hoy y así va a quedar grabado en la historia de México. Y nos vemos mañana en la discusión de la Ley Minera sobre el litio, nos vemos mañana, no los necesitamos”, dijo.

Tras desechar la reforma, Gutiérrez Luna citó a sesión para el día de mañana a las 12:30 horas.

Se prevé que durante ésta se discuta la reforma enviada por el Presidente a la Ley Minera en materia de litio, para la cual, por tratarse de una ley secundaria, necesita la mayoría simple, es decir, basta con los votos de Morena y sus aliados.