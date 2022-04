Desea A-Rod repunte para entrar al Salón de la Fama

El tres veces Jugador Más Valioso apareció en el 34.3% de las boletas en enero y recibió 135 de 394 votos

Alex Rodríguez espera repuntar en la votación del Salón de la Fama tras quedarse corto en su primer año.

El tres veces Jugador Más Valioso apareció en el 34.3% de las boletas en enero y recibió 135 de 394 votos. Necesitaba recibir al menos 296 votos para conseguir el 75% que se requería para su selección.

“Espero ingresar algún día. Sería un increíble honor”, dijo Rodríguez el miércoles durante una videoconferencia con reporteros antes de su primera transmisión de la temporada con ESPN. “Estaría sumamente decepcionado si no ingreso, pero si no entro no hay a nadie más que a mí que culpar”.

Rodríguez se ubica cuarto en la lista de jonrones con 696. Fue suspendido toda la temporada 2014 por violar el reglamento sobre consumo de sustancias de las Grandes Ligas y el contrato colectivo.