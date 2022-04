Desafía Ucrania orden rusa y descarta entregar Mariúpol

Los combatientes ucranianos descartaron rendirse y rechazaron el ultimátum del ejército ruso

La destrozada ciudad portuaria de Mariúpol parecía a punto de caer ante los rusos este domingo después de siete semanas de asedio, en lo que le daría a Moscú un éxito crucial en su invasión a Ucrania.

El Ejército ruso estimaba que 2 mil 500 combatientes ucranianos resistían en una enorme planta siderúrgica con un laberinto de pasadizos subterráneos en el último foco de resistencia en Mariúpol.

Las fuerzas de Moscú dieron como fecha límite el mediodía para su rendición, diciendo que aquellos que depusieron las armas tenían “garantía de mantener sus vidas”, pero los ucranianos no se sometieron, al igual que rechazaron los ultimátum anteriores.

“Lucharemos absolutamente hasta el final, hasta la victoria, en esta guerra”, dijo el Primer Ministro ucraniano, Denys Shmyhal, en entrevista con “This Week” de ABC. Dijo que Ucrania está preparada para poner fin a la guerra a través de la diplomacia, si es posible, “pero no tenemos intención de rendirnos”.

Tomar Mariúpol permitiría a las fuerzas rusas unirse a una esperada ofensiva total por el control del Donbás, la región industrial en el este del país donde el Kremlin ha centrado sus objetivos de guerra después de abandonar, al menos por ahora, cualquier intento de tomar la capital, Kiev.

El asedio y el bombardeo implacable de Mariúpol han tenido un costo terrible, con gran parte de la ciudad en ruinas y funcionarios que estiman que los rusos han matado al menos a 21 mil personas. Se estima que 100 mil permanecen en la ciudad, de una población de antes de la guerra de 450 mil, y están atrapados sin alimentos, agua, calefacción o electricidad.

“Todos aquellos que continúen resistiendo serán destruidos”, dijo el mayor general Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa ruso, al anunciar el último ultimátum.

Dijo que las comunicaciones interceptadas indicaban que había unos 400 mercenarios extranjeros junto con las tropas ucranianas en la fábrica de acero de Azovstal, una afirmación que no pudo ser verificada de forma independiente.

La Viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar, describió a Mariúpol como un “escudo que defiende a Ucrania” mientras las tropas rusas se preparan para la batalla en el Donbás, donde los separatistas respaldados por Moscú ya controlan parte del territorio.

En un recordatorio de que ninguna parte de Ucrania está a salvo hasta que termine la guerra, las fuerzas rusas llevaron a cabo nuevos ataques con misiles el domingo cerca de Kiev y en otros lugares en un aparente esfuerzo por debilitar la capacidad militar de Ucrania antes del ataque anticipado en el este.

Después de la pérdida del buque insignia de su Flota del Mar Negro en lo que los ucranianos dijeron que fue un ataque con misiles, el comando militar de Rusia prometió el viernes intensificar los ataques en la capital. Rusia dijo el domingo que había atacado una planta de municiones cerca de Kiev durante la noche con misiles guiados con precisión, el tercer ataque de este tipo en tantos días.

El Ejército ruso también afirmó haber destruido equipos de radar de defensa aérea ucranianos en el este, cerca de Sievierodonetsk, así como varios depósitos de municiones en otros lugares.

Se reportaron explosiones durante la noche en Kramatorsk, una ciudad del este donde los cohetes mataron a principios de este mes al menos a 57 personas en una estación de tren repleta de civiles que intentaban evacuar antes de la esperada ofensiva rusa.

Un funcionario regional en el este de Ucrania dijo que al menos dos personas murieron el domingo cuando las fuerzas rusas dispararon contra edificios residenciales en la ciudad de Zolote, cerca de la línea del frente en el Donbás.

Malyar, la Viceministra de defensa, dijo que los rusos continuaron atacando Mariúpol con ataques aéreos y que podrían estar preparándose para un desembarco anfibio para reforzar sus fuerzas terrestres.

Capturar la ciudad sería la mayor victoria de Rusia después de dos meses de costosos combates y podría ayudar a tranquilizar la opinión pública rusa en medio del empeoramiento de la situación económica por las sanciones occidentales. Permitiría además a Rusia asegurar un corredor terrestre a la Península de Crimea, que anexó de Ucrania en 2014, y privaría a Kiev de un puerto importante y sus preciados activos industriales.

La incautación de Mariúpol también pondría a disposición más tropas para la ofensiva en el este que, de tener éxito, le daría al Presidente ruso, Vladimir Putin, una parte vital del país y una victoria muy necesaria que podría vender al pueblo ruso.

Los túneles en la planta siderúrgica Azovstal, que cubre un área de más de 11 kilómetros cuadrados, han permitido que los defensores se escondan y resistan.