Demi Moore está de novia con chef suizo

La actriz y Daniel Humm ya se han dejado ver juntos en la Semana de la Moda en París y en redes sociales

Demi Moore en definitiva está en una gran etapa de su vida, pues además de apoyar a su ex esposo Bruce Willis en su recién revelado padecimiento de afasia, ahora estrena romance con el chef suizo Daniel Humm, quien ha sido galardonado con tres estrellas Michelin.

La información la dio a conocer Page Six a través de una fuente secreta, pero la pareja ya se ha dejado ver en el desfile en el Paris FashionWeek, y en redes sociales.

El 7 de abril el chef compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con Demi, en la que están acompañados del artista visual RoniHorn, quien tiene una exhibición en el PolaMuseum of Art, en Japón.

“Muy orgullosos de ti, #RoniHorn. Un espectáculo increíble. Gracias por tu inspiración, profunda amistad y por siempre hacernos reír. ¡Te queremos tanto!”, publicó el chef.

Daniel es propietario del Eleven Madison Park, un restaurante de alta cocina vegetariana en Manhattan, en el que según Page Six, el chef le ha organizado varias cenas románticas a Demi, debido a su excesiva carga de trabajo.

Hace algunos días, Demi llamó la atención de los medios al apoyar públicamente a su ex esposo, el actor Bruce Willis, quien fue diagnosticado con afasia, una enfermedad que afecta sus capacidades de comunicarse.

“Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Estamos avanzando en esto como una familia sólida y queríamos incluir a sus fans porque sabemos cuánto significa para él y para ustedes”, publicó Demi en sus redes sociales.