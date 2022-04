Deja Atlas femenil escapar la victoria Ante las Tuzas

Las Rojinegras tenían la ventaja y se dejaron empatar por las Tuzas en la fecha 15 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil

El Atlas no supo ganar. Las Rojinegras tenían la ventaja y se dejaron empatar 2-2 por las Tuzas en la fecha 15 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil.

Con el resultado, el equipo dirigido por José Rosales alcanzó 24 puntos y se quedó en el quinto puesto, mientras que el Pachuca tampoco se movió de su posición y permanece en el sexto sitio con 28 unidades.

Zellyka Arce se encargó de abrir el marcador, y con su anotación llegó a su gol número 10 y a su partido 150 en la Liga Femenil desde su debut con las Chivas en el Apertura 2017.

Por su parte, Adriana Iturbide fue la encargada de hacer el segundo tanto, con el cual alcanzó 9 goles en el torneo para afianzarse como la mejor delantera del equipo tapatío.

El Atlas comenzó intenso queriendo definir el trámite desde el arranque del partido.

Al minuto 7, Arce se animó a disparar desde fuera del área, y pese a que su tiro no llevaba fuerza contó con la colaboración de la portera Esthefanny Barreras, quien no sujetó bien el balón que se fue directo a las redes para el 1-0.

Al 14´, Norma Hernández intentó de nuevo sorprender a la arquera de las Tuzas, pero ahora sí alcanzó a desviar el balón para salvar a su equipo.

Sin embargo, al 19´, “Boyi” Iturbide aprovechó un descuido en la defensa para llegar a rematar en el área y escribir el 2-0 momentáneo.

Las Tuzas reaccionaron y se vieron favorecidas por un error de la arquera Itzel Velasco. Charlyn Corral desbordó por la izquierda, centró, la guardameta interceptó pero no atajó el balón y al dejarlo suelto Viridiana Salazar solo empujó el esférico al fondo para acortar la distancia 2-1 al 26´.

El Atlas no supo contener el ataque de las Tuzas, y al 35´ Corral igualó el marcador con un disparo potente desde fuera del área inalcanzable para Velasco que no pudo evitar el 2-2.

En el transcurso del segundo tiempo el marcador no se movió más y ambos equipos repartieron puntos.