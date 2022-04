Deja ataque 50 muertos en Ucrania en estación de trenes

Entre las víctimas están cinco niños, además decenas de personas resultaron lesionadas

Al menos 50 personas murieron, cinco de ellas niños, y decenas más resultaron heridas este viernes cuando dos proyectiles impactaron en una estación de trenes repleta de ciudadanos evacuados en el este de Ucrania, dijeron las autoridades locales, mientras la región se preparaba para otra contundente ofensiva de Rusia.

PavloKyrylenko, gobernador de la región de Donetsk, dijo que miles de civiles se encontraban en la estación en el momento del impacto de los cohetes, en lo que describió como un ataque deliberado. Muchos de los heridos se están en estado grave, afirmó.

“Querían sembrar el pánico y el miedo, querían llevarse al mayor número posible de civiles”, señaló.

Periodistas de la AFP en el lugar vieron al menos 30 cuerpos colocados en bolsas para cadáveres o bajo lonas impermeables frente a la estación.

El Ministerio de Defensa ruso fue citado por la agencia de noticias RIA argumentando que los misiles que se dice que impactaron en la estación eran usados solo por los militares de Ucrania y que las fuerzas armadas de Rusia no tenían objetivos asignados en Kramatorsk el viernes.

El Presidente ucraniano, VolodymyrZelensky, dijo que no había tropas ucranianas en la estación.

“Las fuerzas rusas (dispararon) contra una estación de tren ordinaria, contra gente ordinaria, no había soldados allí”, expuso al Parlamento de Finlandia en un discurso por video.

Moscú ha negado haber atacado a civiles desde que invadió Ucrania el 24 de febrero, en lo que denomina una “operación militar especial” para desmilitarizar y “desnazificar” a su vecino. Ucrania y los partidarios de Occidente lo califican de pretexto para una invasión no provocada.

Las autoridades ucranianas dicen que Rusia está reagrupando fuerzas tras retirarse de la periferia de la capital, Kiev, con el fin de poner en marcha una nueva ofensiva para intentar obtener el control total de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, parcialmente en poder de los separatistas respaldados por Moscú desde 2014.

El Estado Mayor ucraniano apuntó que las fuerzas rusas están centradas en la captura del asediado puerto suroriental de Mariúpol, en los combates cerca de la ciudad oriental de Izyum y en los avances de las fuerzas ucranianas cerca de Donetsk.

El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó el “ataque indiscriminado” en Kramatorsk.

“Se trata de un nuevo intento de cerrar las vías de escape a quienes huyen de esta guerra y esta causa injustificadas”, tuiteó.

En tanto, el Presidente de Estados Unidos, JoeBiden, acusó a Rusia de haber cometido una “atrocidad horrible”.

“El ataque de una estación ucraniana es una nueva atrocidad horrible cometida por Rusia, afectando a civiles que intentaban salir y ponerse a salvo”, tuiteó el Mandatario.

Mientras proseguían los esfuerzos para evacuar a los civiles del este y el sur de Ucrania que corrían el riesgo de un ataque ruso, los residentes de las zonas del norte de Kiev reconquistadas a las fuerzas rusas seguían asimilando el horror de una ocupación de un mes de duración