Dedica Paulina Rubio emotivo mensaje a su mamá

“Juntas saldremos adelante, mi fe en tu pronta recuperación es inquebrantable”, escribió “La chica dorada” en sus redes sociales

Luego de que se diera a conocer que Susana Dosamantes había sido hospitalizada en Miami por cáncer de páncreas, su hija, Paulina Rubio, le dedicó un mensaje de ánimo y cariño.

“Mamita, mujer fuerte, así me lo demuestras desde que nací. Siempre cálida, de carácter íntegro y con una personalidad imponente. Nada jamás te detiene. Juntas saldremos adelante, mi fe en tu pronta recuperación es inquebrantable”, escribió “La chica dorada” en sus redes sociales.

La publicación fue acompañada de varias fotografías de Paulina junto a su madre en diferentes etapas. En una se ve a Dosamantes cargando a la ex Timbiriche cuando era bebé.

“Estás en muy buenas manos, se que los médicos que te atienden, lo hacen con el corazón. Susana no necesito decírtelo porque ya lo sabes ¡Te amo! y seguiremos sonriendo y caminando juntas de la mano. Sé que la luz y las oraciones de todos los que te amamos te acompañan”, expresó.

Este jueves Enrique Rubio, hijo de la actriz de 74 años, anunció en un comunicado que la estrella de telenovelas como “Si Nos Dejan” había sido diagnosticada con la enfermedad y que estaba recibiendo tratamiento ambulatorio en el Mount Sinai Medical Center de Florida.

“Sus hijos, sus nietos y toda su familia están unidos y enfocados en su recuperación y con plena confianza en el equipo médico que la asiste y que cuenta con la mayor experiencia en este tipo de cáncer”, escribió en su texto.