Decide Sofía Reyes sobre su música

La joven regia decidió viajar a Los Ángeles para perseguir un sueño dentro de la música, que ha logrado hacer realidad con duetos con artistas como Becky G, Rita Ora, Thalía, Pedro Capó, Prince Royce y Piso 21

Aunque está respaldada por un crew que la asesora y ha permanecido con ella desde que empezó su proyecto, Sofía Reyes aseguró que en su música ella sí tiene voz y voto.

“Ha habido gente que ha llegado a sumar desde el lado personal y artístico, que le han dado mil vueltas a mi vida. He crecido mucho, especialmente en estos últimos tres años fueron un golpezón para mí, no sé si es la edad, tengo ya 26 años.

"También lo veo reflejado mucho en mi música y a la hora de entrar al estudio ya entro y tengo mi voz, que a la mejor cuando estaba chiquita no tanto. Ahorita yo ya digo: 'Esto no me gusta, es tal".

Compartió que junto a ella trabaja un equipo grande con el que, casi telepáticamente, tiene las mismas ideas creativas.

“Desde Warner hasta mi team, mis mánagers: Charlie y Paloma, y yo. Los tres empezamos solos de manera independiente, pero se han sumado más personas en el proyecto, pero sí, las decisiones principales y finales las tomamos nosotros y con mi música, al final, para mí es importante tomar todas las decisiones.

“Todo el tema creativo viene de mí, como la portada del álbum, para mí siempre es importante mandar mis ideas”, explicó.

La intérprete habló de la evolución que ha tenido desde que dejó Monterrey tras su sueño en la música.

“Igual agradezco muchísimo que tengo una familia increíble que siempre es mi base y mis amigos también con los que crecí, y realmente si lo pienso bien llevo 12 años desde que me fui de Monterrey. A los 15 me fui a Guadalajara, y luego a Los Ángeles donde tengo casi 10 años”.

Experiencias

En este tiempo ha sumado experiencia en la parte personal, pero también en lo artístico.

Tras el lanzamiento de un nuevo disco, la regia aseguró que ha tenido días de mucha actividad en cuanto a promoción se refiere.

“Yo sabía que desde que iba a salir Mal de Amores que era como subirme al tren, y ya estoy en el tren y nos fuimos…

“Y después de estar un rato un poco en pausa en casa, donde estuve trabajando de modo creativo, me llena de mucha emoción poder viajar y cantar en vivo, hacer entrevistas en persona, ver a la gente que me ha apoyado en todos estos años y estoy muy agradecida”, señaló.

“Mal de Amores” es un álbum al que le dedicó casi seis años, por lo que resultó muy especial cerrar el ciclo y compartirlo con su público.

“Me siento orgullosa del trabajo que se hizo”, dijo la regia.