Debutará Harrison Ford en streaming

El actor, de 79 años, firmó para protagonizar junto a Jason Segel la serie “Shrinking“, una comedia de 10 episodios

Pese a que inició su carrera en varias series de televisión, como Ironside, Mod Squad y Gunsmoke, Harrison Ford nunca había tenido un papel protagónico en la pantalla chica… hasta ahora.

El actor, de 79 años, firmó para protagonizar junto a Jason Segel la serie “Shrinking“, una comedia de 10 episodios exclusiva para Apple TV+. El show es escrito y producido por Segel, el co-creador y showrunner de Ted Lasso, Bill Lawrence, y por el actor y escritor Brett Goldstein.

“Shrinking”, de acuerdo con la sinopsis oficial, “sigue a un terapeuta en duelo (Segel) que comienza a romper las reglas y les dice a sus clientes exactamente lo que piensa. Ignorando su entrenamiento y ética, hace cambios enormes y tumultuosos en la vida de las personas, incluida la suya”.

Ford, quien se unirá después de largas negociaciones, según Variety, interpretará al Dr. Phil Rhodes, un “psiquiatra de cuello azul” con los pies en la tierra, agudo y contundente “pero con un brillo siempre presente”.

“Phil es un pionero en la terapia conductual cognitiva que ha desarrollado una práctica exitosa a lo largo de los años, que comparte con sus dos jóvenes protegidos, Jimmy y Gaby. Recientemente fue diagnosticado con Parkinson, lo que lo obliga a salir de su zona de confort mientras lidia con amigos entrometidos y su familia”.

Ford, cuya una de sus últimas películas fue The Call of the Wild, se encuentra trabajando en la quinta entrega de la saga de Indiana Jones, dirigida por James Mangold.