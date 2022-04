Culmina en empate el Clásico Regio

Con el resultado, Rayadas llegó a 43 puntos en la cima del torneo Clausura 2022, en tanto que Tigres Femenil se quedó en el tercer lugar con 38 unidades

Rayadas y Tigres Femenil no se hicieron daño y terminaron empatando 0-0 en un Clásico Regio Femenil que terminó bajo un aguacero sobre el Estadio BBVA.

En el primer tiempo, el Monterrey anotó por conducto de Desirée Monsiváis, pero el gol fue anulado, pues la abanderada consideró que el balón había salido en el centro previo.

Mientras que en la segunda mitad, el árbitro Ricardo Chávez no marcó un penal tras una dudosa entrada de Valeria del Campo sobre Mia Fishel.

Pese a ambas polémicas decisiones, no hubo tantas aproximaciones de peligro como se esperaba.

