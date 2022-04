Cruz Azul rescata un punto de su visita a Mazatlán

El conjunto de La Máquina y la escuadra sinaloense, protagonizaron un duelo donde reservó jugadores de cara a la semifinal de vuelta de la Concachampions ante Pumas

El conjunto de Cruz Azul rescató un empate 1-1 ante la escuadra de Mazatlán en la jornada 13 del Clausura 2022, con una alineación totalmente alternativa, debido a que Juan Reynoso realizó siete cambios respecto a su duelo de mitad de semana en contra de Pumas en la Liga de Campeones de Concacaf, cuidando justamente a sus jugadores para la vuelta de las semifinales en contra de los felinos en dicho torneo, que disputarán el próximo martes.

El encuentro transcurrió sin tantas jugadas de peligro en el arranque, pues a las dos escuadras les costó generar llegadas que complicaran al rival dentro de su área.

No obstante, la luz apareció para los mazatlecos, pues Roberto Meraz probó suerte con un remate de larga distancia, que no gozó de gran colocación, pues iba casi a mitad de portería y a media altura, teniendo la virtud que el guardameta Sebastián Jurado no midió bien la trayectoria del esférico y aunque lo desvió, no pudo evitar la caída de su marco para el 1-0 en contra.

El desconcierto de los jugadores celestes se hizo notorio y estuvieron a punto de recibir la segunda anotación en un remate de cabeza de Oswaldo Alanís que se fue por un lado de la meta defendida por Jurado.

En el inicio del segundo tiempo, La Máquina empató el encuentro en una gran combinación entre Iván Morales y Ángel Romero, para que este último anotara el gol que emparejó las cosas y dejara la puerta abierta para lo que pudiera suceder en lo que restaba de la parte complementaria.

Los locales tuvieron algunos chispazos y casi logran adelantarse de nuevo en el marcador, luego de una serie de pases entre Nicolás Benedetti, Marco Fabián y Bryan Colula que estrelló el balón en el travesaño.

En la recta final, Sebastián Jurado se repuso de la desconcentración del primer tiempo y tuvo dos grandes atajadas para mantener el empate en la pizarra.

Al final ambas escuadras dividieron puntos, Cruz Azul llegando a 21 unidades y Mazatlán registra nueve, lejos de la zona de repechaje y con un futuro complejo para meterse a la fase final del torneo.